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20 квітня • оновлено в 19:45
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Фото Гузєєвої в молодості викликало фурор в мережі: як виглядала зірка 25 років тому

4.3т
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Російська телеведуча, зірка шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва викликала фурор в мережі архівним знімком.

Так, телеведуча показала, як виглядала майже 30 років тому. Знімок опублікований на особистій сторінці Гузєєвої в Instagram.

Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва

SM News

Артистка позувала на фото разом зі своїм маленьким сином Георгієм. Таким чином Лариса привітала його з днем народження.

Раритетне фото Гузєєвої викликало ажіотаж в мережі. Багато коментаторів принесли поздоровлення її синові, а також розхвалили його зіркову матір.

"Така молода і худенька! Ви що, завжди були іконою?" – захопилися фоловери.

Фото Гузєєвої в молодості викликало фурор в мережі: як виглядала

Фото Гузєєвої в молодості викликало фурор в мережі: як виглядала

Фото Гузєєвої в молодості викликало фурор в мережі: як виглядала

Фото Гузєєвої в молодості викликало фурор в мережі: як виглядала

Фото Гузєєвої в молодості викликало фурор в мережі: як виглядала

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лариса Гузєєва поділилася архівної фотографією, на якій вона показала себе в молодості.

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Автор
Єва Романова
Теги
зірки без макіяжу шоу-бизнес шоу
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