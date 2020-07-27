Фото Фіделя Кастро з двома годинниками Rolex на руці викликало питання в мережі

У мережі показали історичне фото візиту кубинського лідера Фіделя Кастро до СРСР в 1963 році.

У Telegram-каналі "Історія людства", що опублікував архівний знімок, звернули увагу на те, що на руці Кастро – два годинника швейцарської марки Rolex.

Таку надмірність прихильники революціонера пояснюють тим, що один годинник показував час за Москвою, а інший – кубинський.

Як відомо, Фідель Кастро прилетів до СРСР з дружнім візитом 26 квітня 1963 року. Планувалося, що відбудеться обмін: Радянський Союз надасть Кубі безкоштовну військову техніку, а Куба СРСР – тонни тростинного цукру.

Микита Хрущов і Фідель Кастро під час візиту до Грузії Фото: РГКАФД / Журнал "Батьківщина"

Фідель Кастро на будівельному майданчику Братської ГЕС, Іркутська область Росії Фото: РГКАФД / Журнал "Батьківщина"

За 38 днів, які тривала поїздка Фіделя Кастро, він об'їздив весь СРСР, відвідавши Волгоград і Мурманськ, Ташкент і Братськ, Ленінград і Київ.

У комюніке за підсумками візиту, підписаному 23 травня 1963 року в Москві Микитою Хрущовим і Фіделем Кастро, зокрема, йшлося: "З огляду на триваючі провокації агресивних мілітаристських кіл США проти Республіки Куба, товариш М.Хрущов від імені ЦК КПРС і радянського уряду ще раз підтвердив, що в разі, якщо в порушення взятих Сполученими Штатами Америки зобов'язань про невторгненні на Кубу, на неї буде здійснено напад, то Радянський Союз виконає свій інтернаціональний обов'язок і надасть необхідну допомогу для захисту свободи і незалежності братської Республіки Куба усіма наявними в його розпорядженні засобами".

Фідель Кастро, перший секретар ЦК КПУ Микола Підгорний, голова Ради міністрів УРСР Володимир Щербицький обходять стрій почесної варти в аеропорту "Бориспіль" Фото: РГКАФД / Журнал "Батьківщина"

Хрущов і його дружина приймають у себе на дачі Фіделя Кастро Фото: РГКАФД / Журнал "Батьківщина"

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