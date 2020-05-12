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12 травня • оновлено в 09:32
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Фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе розкритикували в мережі

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Українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз живе й працює в Росії, поділилася новою фотографією з чоловіком, російським композитором Костянтином Меладзе, й нарвалася на критику в мережі.

Відповідне фото 38-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

На чорно-білому знімку Меладзе зворушливо цілує Брежнєву. Такою фотографією Віра привітала Костянтина з днем народження – 11 травня композитору виповнилося 57 років.

"День народження Генія", – таким підписом супроводила фото співачка.

У коментарях прихильники приєдналися до поздоровлень, проте деякі розкритикували знімок. Зокрема, користувачів збентежила різниця у віці між артистами.

"Дід і онука", "Це твій тато?", "Тато з донькою", "Я думала, що це тато", – писали в коментарях прихильники.

"Дід і онука": в мережі розкритикували нове фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе
"Дід і онука": в мережі розкритикували нове фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе
"Дід і онука": в мережі розкритикували нове фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе
"Дід і онука": в мережі розкритикували нове фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе
"Дід і онука": в мережі розкритикували нове фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе
"Дід і онука": в мережі розкритикували нове фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе
"Дід і онука": в мережі розкритикували нове фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе
"Дід і онука": в мережі розкритикували нове фото Брежнєвої з 57-річним Меладзе

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Брежнєва показала, чим займається з чоловіком Костянтином Меладзе на карантині.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Костянтин Меладзе Віра Брежнєва
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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