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Фото Ані Лорак без пальця на нозі спантеличило фанатів

2.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу новим фото. Так, шанувальники артистки звернули увагу на її пальці на ногах, які, на їхню думку, виглядали дивно.

Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона в чорній сукні сиділа на сходах.

Ані Лорак

Ані Лорак

star.korupciya.com

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"Такі пальці страшні на ногах", "Знову з фотошопом переборщила - пальці на своїх коротких копитах забула наклеїти. Село!", "У Лорак дефектні обидва мізинця. Помітили?", "Що з мізинцем?", - пишуть в мережі.

Фото Ані Лорак без пальця на нозі спантеличило фанатів
Фото Ані Лорак без пальця на нозі спантеличило фанатів
Фото Ані Лорак без пальця на нозі спантеличило фанатів
Фото Ані Лорак без пальця на нозі спантеличило фанатів

Зазначимо, що останнім часом артистка часто публікує відверті фото, які викликають неоднозначну реакцію в мережі.

💎 📸 @ rr_photo

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак опублікувала знімок на тих же сходинках, але буквально через пару годин після цього раптово видалила пост з соцмережі. На фото вона продемонструвала струнке тіло в купальнику.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
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