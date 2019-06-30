Фото Ані Лорак без пальця на нозі спантеличило фанатів

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу новим фото. Так, шанувальники артистки звернули увагу на її пальці на ногах, які, на їхню думку, виглядали дивно.

Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона в чорній сукні сиділа на сходах.

Ані Лорак star.korupciya.com

"Такі пальці страшні на ногах", "Знову з фотошопом переборщила - пальці на своїх коротких копитах забула наклеїти. Село!", "У Лорак дефектні обидва мізинця. Помітили?", "Що з мізинцем?", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що останнім часом артистка часто публікує відверті фото, які викликають неоднозначну реакцію в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак опублікувала знімок на тих же сходинках, але буквально через пару годин після цього раптово видалила пост з соцмережі. На фото вона продемонструвала струнке тіло в купальнику.

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