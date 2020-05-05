Фото 60-річної Кадишевої без фотошопу вразило мережу

Російська співачка Надія Кадишева здивувала зовнішнім виглядом на новій фотографії.
Так, знімок з 60-річною знаменитістю з'явився в соцмережі Instagram.
Надія Кадишева
24smi.org
У кадрі Кадишева виглядає помітно втомленою й сильно постарілою. Крім того, у співачки помітні темні кола під очима й згаслий погляд.
Надія Кадишева
Instagram @rail_nabiullin
Як зазначає видання "Комсомольская правда", в мережі шанувальники обговорюють, чи все в порядку зі здоров'ям Надії, і чи не приховує вона якусь хворобу. Також користувачі порівнюють Кадишеву з її колегою – співачкою Надією Бабкіною. Остання старша за артистку на 10 років, але при цьому, як зазначає видання, виглядає набагато молодше.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надія Бабкіна, яка близько місяця знаходилася в лікарні, вперше після хвороби з'явилася на публіці й вийшла на зв'язок з шанувальниками.
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