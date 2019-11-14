Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

Український артист і чоловік солістки гурту "Время и Стекло" Володимир Дантес показав знімки надгробної плити, на якій розміщено його фото.

Про цю ситуацію він розповів на своїй сторінці в Facebook, де і поділився несподіваними кадрами.

"Вважаю, що це пік популярності! Отже, в селі Годилів, це виїзд з Чернівців у сторону цвинтаря, є дуже підприємливий мій фанат. Він підтримує мене, як може. UPD Фотку і свіжішу можна було б взяти", – з гумором відреагував Дантес на несподівану ситуацію.

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Не пройшла повз публікацію зірки і його дружина Надя Дорофєєва, яка написала в коментарях: "Я у захваті!".

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Інші користувачі також не залишилися байдужими:

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Дорофєєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження, щоправда на знімку Дантеса не впізнали. Пізніше вона зізналася шанувальникам, що важить 50 кг, у відповідь на численні запитання.

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