Головна Новини
14 листопада • оновлено в 15:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

1.2т
Читати матеріал російською

Український артист і чоловік солістки гурту "Время и Стекло" Володимир Дантес показав знімки надгробної плити, на якій розміщено його фото.

Про цю ситуацію він розповів на своїй сторінці в Facebook, де і поділився несподіваними кадрами.

Новини
Не хочуть переїжджати: Дорофєєва зробила зізнання щодо родини в Криму

"Вважаю, що це пік популярності! Отже, в селі Годилів, це виїзд з Чернівців у сторону цвинтаря, є дуже підприємливий мій фанат. Він підтримує мене, як може. UPD Фотку і свіжішу можна було б взяти", – з гумором відреагував Дантес на несподівану ситуацію.

Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

Facebook

Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

Facebook

Не пройшла повз публікацію зірки і його дружина Надя Дорофєєва, яка написала в коментарях: "Я у захваті!".

Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

Facebook

Інші користувачі також не залишилися байдужими:

Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

Facebook

Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

Facebook

Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дорофєєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження, щоправда на знімку Дантеса не впізнали. Пізніше вона зізналася шанувальникам, що важить 50 кг, у відповідь на численні запитання.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Володимир Дантес
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги