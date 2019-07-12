"Форт Боярд" повернувся: хто з зірок бере участь і чому над ними сміються

Восени на російські телеекрани вийде римейк культового шоу "Форт Боярд". Зйомки програми вже почалися у Франції. Вести гру разом буде музикант Сергій Шнуров.

Розгадати головоломки належить Анні Седоковій, Вікторії Боні, Олені Шишковій, Евеліні Бльоданс, Сергію Светлаковаву, Олександру Незлобіну, Михайлу Шацу та Ользі Бузовій. Знімками зі зйомок учасники поділилися на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

Правда, не обійшлося і без казусів. Як виявилося, деякі учасники не знали назви шоу, в якому брали участь, назвавши "Форт Боярд" фордом.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишні учасники британського шоу "Love Island" розповіли, як проект згубно вплинув на їх психічне здоров'я. За словами Алекса Міллера, у нього з'явилися думки про суїцид після того, як він повернувся до звичайного життя і роботи будівельника.

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