Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок 2020 року

23-річна модель Кайлі Дженнер стала найбагатшою знаменитістю за 2020 рік. За 12 місяців зірка заробила 590 мільйонів доларів завдяки продажу компанії Kylie Cosmetics.

Відповідний рейтинг склав журнал Forbes, порахувавши дохід зірок за період 2020 року, які змогли не тільки зберегти, але і примножити свій капітал на тлі пандемії коронавіруса.

Другий місце в списку найбагатших зірок року зайняв чоловік Insta-діви Кім Кардаш'ян, репер Каньє Уест (170 мільйонів доларів). Найбільше доходів виконавцю принесла угода, яку він уклав з компанією Adidas.

У трійку лідерів також увійшов швейцарський тенісист Роджер Федерер (106, 3 мільйонів доларів).

У десятку найбагатших знаменитостей 2020 року також увійшли:

Футболіст Кріштіану Роналду (105 мільйонів доларів)

Футболіст Ліонель Мессі (104 мільйонів доларів).

Актор і режисер Тайлер Перрі (97 мільйонів доларів)

Футболіст Неймар (95,5 мільйонів доларів)

Радіоведучий Говард Стерн (90 мільйонів доларів)

Баскетболіст Леброн Джеймс (88,2 мільйона доларів)

Актор Дуейн Джонсон (87,5 мільйонів доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Apple Music оприлюднила список 100 найбільш популярних пісень, які українці слухали 2020 року. Частина з них – це треки зарубіжних виконавців.