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Forbes назвав 20 найбагатших зірок Росії: хто потрапив у перелік

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,0 т.
Forbes назвав 20 найбагатших зірок Росії

Forbes назвав 20 найбагатших зірок Росії.

Журнал Forbes склав рейтинг найбагатших зірок російського шоу-бізнесу за даними доходів за період з 1 травня 2019 року по 30 квітня 2020 року.

Список очолив співак і генеральний продюсер телеканалу RTVI Сергій Шнуров із групою "Ленінград". Його дохід у 2020 році становив $8,8 млн. Другу позицію посів співак Єгор Крід ($6,9 млн), третю – Діма Білан ($6,8 млн), пише Forbes.

У новий рейтинг увійшли вісім молодих музикантів, шоуменів і дванадцять зірок, яким за 40 років. За даними журналу, доходи всіх осіб зі списку були б вищими в середньому на 12,5%, якби не заборона на проведення масових заходів, введених через пандемію коронавірусу.

Баста посів четверте місце в рейтингу

Баста посів четверте місце в рейтингу VSRAP

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з двадцяткою найбагатших знаменитостей російського шоу-бізнесу:

  1. Сергій Шнуров – $8,8 млн

  2. Єгор Крід – $6,9 млн

  3. Діма Білан – $6,8 млн

  4. Баста – $6,6 млн

  5. Філіп Кіркоров – $6,6 млн

  6. Поліна Гагаріна – $6,4 млн

  7. "Бі-2" – $6 млн

  8. Григорій Лепс – $5,3 млн

  9. Тіматі – $5,1 млн

  10. Іван Ургант – $5,1 млн

  11. Сергій Жуков ("Руки вгору!")– $5 млн

  12. Микола Басков – $4,5 млн

  13. Сергій Лазарєв – $4,4 млн

  14. Олександр Ревва – $4,4 млн

  15. Ксенія Собчак – $4,4 млн

  16. Дмитро Нагієв – $4,3 млн

  17. Стас Михайлов – $3,6 млн

  18. Максим Галкін – $3,4 млн

  19. Валерій Меладзе – $3,2 млн

  20. Zivert (Юлія Зіверт) – $3,1 млн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Forbes представив свій щорічний рейтинг "100 найбільш високооплачуваних зірок світу". Список очолила Кайлі Дженнер — американська модель і бізнесвумен.

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