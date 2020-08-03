Forbes назвав 20 найбагатших зірок Росії: хто потрапив у перелік
Forbes назвав 20 найбагатших зірок Росії.
Журнал Forbes склав рейтинг найбагатших зірок російського шоу-бізнесу за даними доходів за період з 1 травня 2019 року по 30 квітня 2020 року.
Список очолив співак і генеральний продюсер телеканалу RTVI Сергій Шнуров із групою "Ленінград". Його дохід у 2020 році становив $8,8 млн. Другу позицію посів співак Єгор Крід ($6,9 млн), третю – Діма Білан ($6,8 млн), пише Forbes.
У новий рейтинг увійшли вісім молодих музикантів, шоуменів і дванадцять зірок, яким за 40 років. За даними журналу, доходи всіх осіб зі списку були б вищими в середньому на 12,5%, якби не заборона на проведення масових заходів, введених через пандемію коронавірусу.
Баста посів четверте місце в рейтингу VSRAP
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з двадцяткою найбагатших знаменитостей російського шоу-бізнесу:
Сергій Шнуров – $8,8 млн
Єгор Крід – $6,9 млн
Діма Білан – $6,8 млн
Баста – $6,6 млн
Філіп Кіркоров – $6,6 млн
Поліна Гагаріна – $6,4 млн
"Бі-2" – $6 млн
Григорій Лепс – $5,3 млн
Тіматі – $5,1 млн
Іван Ургант – $5,1 млн
Сергій Жуков ("Руки вгору!")– $5 млн
Микола Басков – $4,5 млн
Сергій Лазарєв – $4,4 млн
Олександр Ревва – $4,4 млн
Ксенія Собчак – $4,4 млн
Дмитро Нагієв – $4,3 млн
Стас Михайлов – $3,6 млн
Максим Галкін – $3,4 млн
Валерій Меладзе – $3,2 млн
Zivert (Юлія Зіверт) – $3,1 млн
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Forbes представив свій щорічний рейтинг "100 найбільш високооплачуваних зірок світу". Список очолила Кайлі Дженнер — американська модель і бізнесвумен.