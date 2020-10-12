Forbes назвав 10 найдорожчих російських зірок TikTok

22-річний уродженець Узбекистану Рахім Абрамов, який має понад 9,5 млн підписників у TikTok, за рік заробив 10,47 млн рублів (3,8 млн гривень).

Відповідний рейтинг склав російський журнал Forbes, порахувавши доходи зірок соцмережі TikTok за період із 1 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.

На другому місці опинилася 21-річна Діна Саєва, яка виросла в небагатій релігійній сім'ї з Душанбе (Таджикистан). Завдяки рекламним контрактам із Coca-Cola, Dolce & Gabbana її дохід за рік становить 4,93 млн рублів (1,8 млн гривень).

Третє місце посів 23-річний Олексій Савко з Білорусі. Блогер заробив 4,81 млн рублів (1,7 млн гривень). На нього підписані понад 6,5 млн користувачів соцмережі. Примножити свої статки Олексію допомогла участь у рекламі Uber, "МегаФону" та інших великих компаній.

Олексій Савко опинився на третьому місці в рейтингу. Freshmus

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися зі списком найбільш високооплачуваних російських блогерів у TikTok за версією Forbes:

Рахім Абрамов, 22 роки (10,47 млн рублів); Діна Саєва, 21 рік (4,93 млн рублів); Олексій Савко, 23 роки (4,81 млн рублів); Юлія Гавриліна, 18 років (3,32 млн рублів); Валя Карнавал, 18 років (3,21 млн рублів); Даня Мілохін, 18 років (2,87 млн рублів); Кирило і Артем Верзакови, 23 роки (2,56 млн рублів); Анна Калашнік, 24 роки (2 млн рублів); Аня Покров, 23 роки (1,92 млн рублів); Діана Астер, 20 років (1,44 млн рублів);

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журнал Forbes вперше склав рейтинг зірок соціальної мережі TikTok, які найбільше заробили на монетизації свого контенту. На першому місці в рейтингу опинилася Еддісон Рей Істерлінг. Її доходи становлять $5 млн.