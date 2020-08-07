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Forbes назвав найдорожчих зірок TikTok

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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4,6 т.
Forbes назвав найдорожчих зірок TikTok

Forbes назвав найдорожчих зірок TikTok.

Американський журнал Forbes вперше склав рейтинг зірок соціальної мережі TikTok, які найбільше заробили на монетизації свого контенту.

Так, кожна зірка, представлена у списку, за період з 30 червня 2019 року по 30 червня 2020 року заробила понад $1 млн, пише видання.

На першому місці в рейтингу – Еддісон Рей Істерлінг. Її доходи склали $5 млн. Рей рекламує Reebok і Daniel Wellington. Також є представником бренду одягу American Eagle. Має власну лінію косметики. Її танцювальні відео набирають десятки мільйонів переглядів.

@addisonre @meagan.harrington ♬ Laffy taffy Remix flyboyfu vocals produced by Adub - waikiki_fields

Друге і третє місце посіли сестри Чарлі та Діксі Д’амеліо. Дівчата заробили $4 млн і $2,9 млн відповідно. Вони рекламували Паризький тиждень моди для Prada, мають власний бренд одягу.

@charlidamelio dc @sheafreak4jb1 ♬ Not The Thermometer Slow Version - _.editedsounds

На четвертому місці – Лорен Грей. Її дохід становить $2,6 млн і у неї найбільша фан-база серед всіх тіктокерів. Далі йде Джош Річардс, який, за оцінкою Forbes, заробив $1,5 млн. Шосте місце розділили Майкл Ле і Спенсер Ікс із заробітком $1,2 мільйона кожен.

@joshrichards Read the hoodie @brycehall ♬ HATCHBACK BLADEZ - kyleyoumadethat

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Forbes склав рейтинг найбагатших зірок російського шоу-бізнесу за даними доходів за період з 1 травня 2019 року по 30 квітня 2020 року.

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