Forbes назвав найдорожчих зірок TikTok.

Американський журнал Forbes вперше склав рейтинг зірок соціальної мережі TikTok, які найбільше заробили на монетизації свого контенту.

Так, кожна зірка, представлена у списку, за період з 30 червня 2019 року по 30 червня 2020 року заробила понад $1 млн, пише видання.

На першому місці в рейтингу – Еддісон Рей Істерлінг. Її доходи склали $5 млн. Рей рекламує Reebok і Daniel Wellington. Також є представником бренду одягу American Eagle. Має власну лінію косметики. Її танцювальні відео набирають десятки мільйонів переглядів.

@addisonre @meagan.harrington ♬ Laffy taffy Remix flyboyfu vocals produced by Adub - waikiki_fields

Друге і третє місце посіли сестри Чарлі та Діксі Д’амеліо. Дівчата заробили $4 млн і $2,9 млн відповідно. Вони рекламували Паризький тиждень моди для Prada, мають власний бренд одягу.

@charlidamelio dc @sheafreak4jb1 ♬ Not The Thermometer Slow Version - _.editedsounds

На четвертому місці – Лорен Грей. Її дохід становить $2,6 млн і у неї найбільша фан-база серед всіх тіктокерів. Далі йде Джош Річардс, який, за оцінкою Forbes, заробив $1,5 млн. Шосте місце розділили Майкл Ле і Спенсер Ікс із заробітком $1,2 мільйона кожен.

@joshrichards Read the hoodie @brycehall ♬ HATCHBACK BLADEZ - kyleyoumadethat

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Forbes склав рейтинг найбагатших зірок російського шоу-бізнесу за даними доходів за період з 1 травня 2019 року по 30 квітня 2020 року.