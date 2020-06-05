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5 червня • оновлено в 18:20
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Forbes назвав найбільш високооплачуваних зірок світу

2.6т
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Журнал Forbes представив свій щорічний рейтинг "100 найбільш високооплачуваних зірок світу".

Список очолила Кайлі Дженнер — американська модель і бізнесвумен, повідомляється на сайті журналу. Її дохід за минулий рік склав 590 мільйонів доларів. Левову частку цієї суми Дженнер заробила завдяки продажу 51% своєї компанії Kylie Cosmetics.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

instagram / kyliejenner

Трійку лідерів замкнули музикант Каньє Уест та тенісист Роджер Федерер, які заробили $170 млн і $106 млн відповідно.

Каньє Уест

Каньє Уест

instagram / kanyew.est

Роджер Федерер

Роджер Федерер

instagram / rogerfederer

У десятці найбагатших також опинилися: футболіст Кріштіану Роналду ($105 млн), футболіст Ліонель Мессі ($104 млн), режисер і актор Тайлер Перрі ($97 млн); футболіст Неймар ($95,5 млн), теле- та радіоведучий Говард Стерн ($90 млн), баскетболіст Леброн Джеймс ($88,2 млн) і актор Дуейн Джонсон ($87,5 млн).

Загальний дохід ста знаменитостей зі списку склав $6,1 млрд, що на $200 млн менше, ніж у минулому році. Імовірно спад стався через пандемію COVID-19, яка спричинила скасування концертів, розважальних і спортивних заходів по всьому світу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер позбавили статусу наймолодшої мільярдерки в світі. Дівчину звинуватили в обмані і приховуванні свого реального доходу.

Нагадаємо, що в минулому році список Forbes очолила співачка Тейлор Свіфт з доходом $185 млн.

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Особи
Дуейн «Скеля» Джонсон Неймар Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Роджер Федерер Каньє Уест Кайлі Дженнер
Тег
Forbes
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