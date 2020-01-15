"Фліртував з усіма актрисами": екскоханка Джигарханяна розповіла про походеньки актора

Колишня дружина відомого радянського актора і режисера Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська розповіла про романи артиста.

Так, в інтерв'ю Собеседник, Віталіна зізналася, що у Джигарханяна був свій стиль спілкування з актрисами театру, в якому він працював.

Армен Джигарханян і Віталіна Цимбалюк-Романовська Вокруг ТВ

"З актрисами у нього свій стиль спілкування. У театрі говорили тоді, що ніхто не розуміє, з ким насправді спить Джигарханян. Він фліртував абсолютно з усіма актрисами. Йому подобалася ця інтрига. І я, чесно скажу, ревнувала, поки не розібралася, що до чого", – згадує Цимбалюк-Романовська.

Армен Джигарханян і Віталіна Цимбалюк-Романовська Cosmopolitan

"Він багато розповідав мені про своє минуле, про відносини з жінками. І розповідав насамперед для того, щоб я розуміла трохи життя. Він не називав ніяких імен, коли згадував про свої пригоди в молодості, але було зрозуміло, що це переважно були не відомі жінки. Дуже любив розпитувати мене, яке було моє перше враження про нього. Він знав, що він найкращий, і любив, щоб його хвалили", – говорить Віталіна.

Армен Джигарханян і Віталіна Цимбалюк-Романовська Телепрограма

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що прийомний син Армена Джигарханяна Степан показав, як виглядає 83-річний артист після чуток про серйозну хворобу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!