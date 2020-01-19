Флірт Кароль і Балана, нахаба з Росії й інше: головне з першого випуску "Голос країни"

19 січня на телеканалі "1+1" відбувся перший випуск нового сезону вокального шоу "Голос країни". OBOZREVATEL вибрав найцікавіше.

Поява учасника "Танців з зірками"

Одним з головних сюрпризів стала поява учасника "Танці з зірками" Даніеля Салема. Одесит і ресторатор вирішив здивувати суддів піснею Володимира Висоцького "07". На його голос повернулись Тіна Кароль і Настя Каменських. Але Салем відразу ж сказав, що піде в команду першої, викликавши ревниві погляди Дана Балана.

Нахабна учасниця з Росії і яскрава відповідь Тіни Кароль

Ще однією родзинкою стала поява росіянки з Санкт-Петербурга Василини Старшової, яка раніше виступала солісткою групи "Ленінград". Вона відразу ж показала, що вкрай впевнена в собі і навіть змусила суддів читати реп, щоб вибрати того, до кого потрапить.

Правда, Тіна Кароль вирішила поставити вискочку на місце, висміявши її в куплетах. "Тобі потрібно співати і більше звуку давати, понти відкидати. І мені все одно звідки ти і хто ти, з якої групи ти і яка там нота. Мені важливо, щоб душа твоя співати вміла. Робити диво, воно не кричить, воно має щось особливе. Тому, дівчинка моя, думай, вирішуй, але моя сім'я про щось інше. І якщо ти боєць, то тобі до мене на хлібець".

У підсумку та пішла до Дана Балана.

Повернення зірки "Голос країни-4"

Ольга Мельник брала участь в "Голос країни-4". Тоді її наставником був російський співак Сергій Лазарєв. Побудувати успішну кар'єру співачки після шоу дівчині завадила важка травма спини. Тому вона вирішила спробувати ще раз.

Спів Ольги зворушило весь зал і Тіну Кароль, яка швидко до неї повернулася. Дівчина приєдналася до команди зірки.

Флірт Тіни Кароль і Дана Балана

Кароль і Балан вже були суддями на "Голосі". Саме тоді між ними розігрувалися телевізійні пристрасті. Схоже, що в цьому сезоні напруження в їх відносинах досягне нового рівня. У всякому разі, Кароль весь випуск дражнила Балана, а той періодично кидав на неї то закохані, то ревниві погляди.

Сімейні розмови Каменських і Потапа

Пара суддів постала в новій іпостасі. Тепер їм уже не потрібно приховувати свої стосунки, тому Каменських і Потап відриваються на повну. Наприклад, співак і продюсер натякнув, що скоро у них може трапитися поповнення в родині.

"У Діми Монатика два прекрасних сина, які його надихають. Звичайно, він наповнений життям! Вдома діти - кайф! Тіна, Веню ми обожнюємо! Ми з Настею працюємо над цим ..." - сказав Потап, викликавши бурю оплесків у залі.

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