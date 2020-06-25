Фіналістка "Від пацанки до панянки" розповіла, як впала в кому через пияцтво

Крістіна Долматова Люди 13:42, 25.06.2020

Фіналістка четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Вікторія Альохіна розповіла, як впала в кому через пияцтво.

Так, за словами дівчини, вона раніше любила проводити час в нічних клубах, випивати й після гучних вечірок прямо "приповзала" до себе в гуртожиток. Однак після однієї з них вона опинилася на межі життя та смерті. Вікторія зазначила, що намішала багато алкоголю, після чого потрапила до лікарні й впала в кому, передає "Новий канал".

Вікторія Альохіна (Instagram-акаунт Вікторії Альохіної)

"Я була на межі життя і смерті. Я вживала антибіотики, але це мене не зупинило. В той день ми дуже сильно напилися. Я намішувала все, що могла, – пиво, коньяк, самогон... Не пам'ятаю, як відключилася. Мене забрали в лікарню, я впала в кому. Довелося маму викликати з іншого міста", – розповіла Альохіна.

Після тієї ситуації дівчина зрозуміла, що потрібно змінюватися, і заповнила заявку на участь у "Від пацанки до панянки". Хоча, як вона зізналася, до кінця не вірила в реальність змін на телепроєкті. Однак після шоу Вікторія переїхала до Києва, помирилася з мамою і більше не вживає алкоголь.

Вікторія Альохіна (Instagram-акаунт Вікторії Альохіної)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур зробила несподіване зізнання про свою сексуальну орієнтацію.

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