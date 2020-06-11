Фіналістка "Від пацанки до панянки" отримала травму на проєкті через нервовий зрив

Фіналістка популярного реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Анастасія Іваненко, яку на проекті називали "Мівіна", розповіла про нервовий зрив, який нещодавно трапився через приїзд матері.

В результаті цього дівчина отримала травму руки. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба Нового каналу.

Так, дівчина поділилася – у неї досить складні відносини з мамою. На проект вона прийшла, зокрема, щоб змінити ситуацію.

Настя Іваненко Пресслужба Нового каналу

Під час зустрічі з матір'ю, з якою вони тривалий час не спілкувалися, у Іваненко трапився нервовий зрив.

"Цього не знімали на камеру, але під час тижня сім'ї у мене був нервовий зрив. Я розуміла, що попереду спілкування з психологом. І підозрювала про приїзд матері, тому дуже себе накрутила. Я закрилася у ванній і почала бити по стінах, мало плитка не посипалася. Вибила собі пальці на руці", – розповіла дівчина.

Настя Іваненко Пресслужба Нового каналу

Також фіналістка реаліті вказала, що в результаті їй вдалося налагодити спілкування з матір'ю – тепер вони часто телефонують, оскільки живуть в різних містах, спілкуються і намагаються надолужити згаяне.

"Мама дзвонить і розповідає про консервацію, м'ясо. Вона розуміє, що мені це все не дуже цікаво. Але таким чином налагоджує контакт, який колись був втрачений. А я, в свою чергу, слухаю. І тепер знаю, скільки на ринку коштує свинина", – з посмішкою підсумувала Настя Іваненко.

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