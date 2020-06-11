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11 червня • оновлено в 14:23
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Фіналістка "Від пацанки до панянки" отримала травму на проєкті через нервовий зрив

2.2т
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Фіналістка популярного реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Анастасія Іваненко, яку на проекті називали "Мівіна", розповіла про нервовий зрив, який нещодавно трапився через приїзд матері.

В результаті цього дівчина отримала травму руки. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба Нового каналу.

Так, дівчина поділилася – у неї досить складні відносини з мамою. На проект вона прийшла, зокрема, щоб змінити ситуацію.

Настя Іваненко

Настя Іваненко

Пресслужба Нового каналу

Під час зустрічі з матір'ю, з якою вони тривалий час не спілкувалися, у Іваненко трапився нервовий зрив.

"Цього не знімали на камеру, але під час тижня сім'ї у мене був нервовий зрив. Я розуміла, що попереду спілкування з психологом. І підозрювала про приїзд матері, тому дуже себе накрутила. Я закрилася у ванній і почала бити по стінах, мало плитка не посипалася. Вибила собі пальці на руці", – розповіла дівчина.

Настя Іваненко

Настя Іваненко

Пресслужба Нового каналу

Також фіналістка реаліті вказала, що в результаті їй вдалося налагодити спілкування з матір'ю – тепер вони часто телефонують, оскільки живуть в різних містах, спілкуються і намагаються надолужити згаяне.

"Мама дзвонить і розповідає про консервацію, м'ясо. Вона розуміє, що мені це все не дуже цікаво. Але таким чином налагоджує контакт, який колись був втрачений. А я, в свою чергу, слухаю. І тепер знаю, скільки на ринку коштує свинина", – з посмішкою підсумувала Настя Іваненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур зробила несподіване зізнання про свою сексуальну орієнтацію.

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Автор
Єва Романова
Тема
Від пацанки до панянки 2016
Місце
Україна
Теги
Новий канал Від пацанки до панянки
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