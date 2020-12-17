Фіналістка "Супер Топ-модель по-українськи" – про токсичні стосунки: приходив п'яним, погрожував стріляниною

Фіналістка реаліті "Супер Топмодель по-українськи" (Новий канал) Саша Літвін поділилася особистою історією про токсичні стосунки. На зйомках соціального ролика проти домашнього насильства дівчина відверто розповіла про абьюз, жертвою якого була протягом кількох років.

За словами дівчини, хлопець навіть погрожував їй стріляниною через те, що вона відмовлялася з нас говорити. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

Саша Літвін поділилася історією про токсичний роман Пресслужба

"Були моменти, коли ми з ним дуже сильно сварилися. Я ходила вся в синцях від того, що ми один одного хапали, смикали... Це було в іншій країні, я хотіла втекти, змінювала квитки на літак. Здавалося, що треба від цієї людини піти, тому що або я з собою щось зроблю, або він зі мною. На цьому етапі стосунків мені було просто страшно, що він виявився ось таким. Адже я вибирала собі іншу людину", – зазначила модель.

Літвін додала, що це був не останній неприємний сюрприз, який чекав дівчину в стосунках з молодиком.

Саша Літвін розповіла про складні стосунки. Пресслужба Нового каналу

"Була ситуація, коли о п'ятій ранку він приїхав дуже п'яним і захотів поговорити зі мною. Кричав: "Виходь, інакше я буду стріляти". В результаті, коли я відмовилася, він дійсно почав стріляти по автомобілям. Після цього зупинилася якась машина, він в неї сів і поїхав", – підкреслила Саша.

Незважаючи ні на що, дівчина продовжує зустрічатися з бойфрендом, хоч і багато хто її за це засуджує.

"Будь-яка інша людина вже пішла б... Але ми дотепер разом, тому що кохаємо один одного", – підсумувала Літвін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця реаліті "Супер Топмодель по-українськи" (Новий канал) Арина Любітєлєва розповіла, як страждала в дитинстві від буллінгу. Так, за словами дівчини, в школі над нею регулярно знущалися.