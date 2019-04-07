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Фіналістка Нацвідбору на Євробачення народила первістка. Фото

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Солістка групи Freedom Jazz Анастасія Малега народила дитину у вівторок, 2 квітня.

Про це сказано на офіційній Instagram-сторінці музичного колективу.

"Наша Анастасія народила чудового купідончиків, який подивившись їй в очі запитав:" Мама, так ми їдемо на Євробачення, чи ні? "Ми так захоплюємося тобою! Як артисткою, мамою і неймовірною жінкою! У тебе поєднується все. Ти приклад того, який повинна бути кожна з нас! Бажаємо тобі і малюкові здоров'я і щастя", – йдеться в привітанні.

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Сама співачка також опублікувала в мережі пост про народження сина. Малюк народився справжнім богатирем: вага – 4,6 кг і зростом в 57 см.

"Ну, хто там на 2 квітня ставки робив? Везунчики. Шлю гінця за шампанським!" – розповіла артистка.

Відзначимо, що Малега виступала на 8-му місяці вагітності з групою Freedom jazz під час Національного відбору на Євробачення-2019 з піснею Cupidon. За підсумком голосування колектив посів третє місце.

Анастасія Малега народила первістка

Анастасія Малега народила первістка

Instagram

Freedom Jazz

Freedom Jazz

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Freedom-Jazz відмовилися представляти Україну на Євробаченні-2019.

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