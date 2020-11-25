Фінал "Танці з зірками": де дивитися онлайн 14-й випуск

У неділю, 29 листопада, на каналі "1+1" покажуть грандіозний фінал шоу "Танці з зірками". Прямий ефір стартує о 21:00 за київським часом.

Суперфінал буде присвячено тематиці Різдвяних свят. Зіркові пари виконають по три танці, а серед запрошених гостей ефіру на паркет вийде співак Дан Балан. OBOZREVATEL стежитиме за 14-м випуском і розповість усі подробиці.

Фіналісти "Танців із зірками". Пресслужба "1+1"

Зокрема, у чотирнадцятому ефірі глядачі телеканалу "1+1" дізнаються ім'я переможниці четвертого сезону шоу "Танці з зірками". У жіночому фіналі за перемогу змагатимуться три пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк, Юлія Саніна та Дмитро Жук.

Зіркові пари танцюватимуть по три номери: перший – з яким прийшли на проєкт, другий – яскравий танцювальний номер сезону і третій – новий танець.

Дан Балан став гостем у фіналі "Танців із зірками". Пресслужба "1+1"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорівся скандал навколо попереднього, тринадцятого випуску шоу "Танці з зірками". Зокрема, багатьом шанувальникам не сподобалося те, що в півфіналі жодна з трьох пар не покинула паркет і всі вони автоматично пройшли у фінал. Глядачі назвали підсумки ефіру танцювального проєкту несправедливими й підлаштованими.