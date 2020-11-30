Фінал шоу 'Танці з зірками 2020': хто виграв і де дивитися випуск

У неділю, 29 листопада, відбувся грандіозний фінал популярного шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1". В етері проєкту пройшла справжня запекла боротьба за кубок переможця.

Перемогу в шоу здобула пара Санта Дімопулос і Макс Леонов, однак від кубку вони відмовилися на користь суперниці – Юлії Саніної. Подібна сенсація сталася в програмі вперше (щоб подивитися відео повного 14 випуску, доскрольте до кінця сторінки).

Так, кожна пара виконала по три танці: перший – з яким прийшли на проєкт, другий – найяскравіший танцювальний номер сезону та третій – нова постановка.

За кубок боролися три пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк, Юлія Саніна і Діма Жук.

"Чорна пантера" проєкту Санта Дімопулос станцювала фокстрот, "тигриця" Надія Мейхер не тільки станцювала, а й заспівала на паркеті під час виконання фламенко, а рокдіва Юлія Саніна підкорила пристрасним танго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фіналі шоу "Танці з зірками" раптово з'явився син члена журі Григорія Чапкіса – Грег. 90-річний хореограф не знав про те, що його син прилетів в Україну з США, де живе вже багато років.