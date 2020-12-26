Фінал шоу "МастерШеф" 10: названо ім'я переможця проєкту

У суботу, 26 грудня, на телеканалі СТБ пройшов фінал популярного шоу "МастерШеф" 10, переможцем якого стала Яна Балог. Дівчина буквально вибила своє місце в лідерах цього сезону.

Так, її десерти визнали найкращими на проєкті. Про це стало відомо на сайті телеканалу СТБ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як відомо, Балог ніколи не боялася експериментувати зі смаками, знаходити нові незвичні поєднання і ризикувати. Вона кожен день боролася за свою мрію – навчання в Le Cordon Bleu.

Яна Балог Пресслужба СТБ

У суперфіналі дівчина змагалася за перемогу з Юлією Венедиктовою. На балконі їх морально підтримували рідні і решта учасників 10 сезону "МастерШеф".

Фінал "МастерШеф" 10 Пресслужба СТБ

Після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій. Впевненість у своїх силах, безсумнівний кулінарний талант і наполеглива робота над собою принесли Балог таку бажану перемогу і заповітний кубок "МастерШеф".

Переможниця шоу Яна Балог Пресслужба СТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 10 випуску "МастерШеф" покинула проєкт Катерина Дем'янова.