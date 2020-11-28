Фінал 'Ліги сміху': хто переміг у шостому сезоні і де дивитися випуск онлайн

Шостий сезон гумористичного шоу "Ліга сміху" підійшов до кінця і стало відомо, яку команду назвали переможцем.

Так, у фінал "Ліги сміхи" пройшли три команди: "Наш Формат", "ОГО" і "СМТ".

Крім того, в кінці сезону організатори зважилися на експеримент. Так, оцінювати команди посадили переможців минулих сезонів: Марк Куцевалов ( "Прозорий гонщик"), Віктор Рожевий ( "Загорецька Людмила Степанівна") та Іван Люленов ( "Стоянівка"). А ось ті тренера, які грали з командами, не могли поставити бали.

Під час знімань фіналу шостого сезону "Ліги сміху" трапилася форс-мажорна ситуація. Один з тренерів не зміг вийти на сцену, оскільки захворів на COVID-19. Так, команди "ОГО" і "СМТ" грали без Юрія Ткача. В "СМТ" зірку замінив Володимир Дантес, а за "ОГО" вийшов Ігор Ласточкин.

Після всіх конкурсів переможцем "Ліги сміху" стала команда "СМТ".

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