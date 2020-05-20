Фінал "Холостяк-10": Макс Михайлюк посвариться й доведе до істерики одну з учасниць

Одна з фіналісток "Холостяк-10" Даша Ульянова схвилювала шанувальників новою публікацією, на якій показала кадри з фіналу реаліті-шоу, який відбудеться 22 травня.

Так, ролик дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaa

Зокрема, у відео показана любовна історія Даші та Макса. Судячи з кадрів в анонсі, у фінальній серії пара проведе разом весь день, і Даша навіть відчує себе нареченою.

У фіналі між Холостяком і фіналісткою буде багато обіймів і поцілунків. Однак у кінці щось піде не так: Макс піде з побачення, а у Даші трапиться істерика.

"Чому він пішов? Я не зробила нічого поганого", – в сльозах скаже учасниця.

Такий анонс не на жарт схвилював шанувальників, які почали гадати, кого ж вибере Холостяк у фіналі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що фіналістка реаліті-шоу "Холостяк-10" Дана Оханська зізналася, про яку весільну сукню мріє.

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