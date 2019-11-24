Фінал дитячого Євробачення-2019: як виступила Україна

У неділю, 24 листопада, в польському місті Глівіце на "Арена Глівіце" відбудеться фінал дитячого "Євробачення-2019".

Україна на музичному змаганні представляла учасниця проекту "Голос.Діті-5" Софія Іванько з піснею "Spirit of Music" ("Дух музики"). OBOZREVATEL розповість про те, як вона виступила і що про неї відомо.

Конкуренцію українці склали ще 18 учасників. Іванько виступала під номером 13. За результатами конкурсу вона зайняла 15-е місце. Переможницею ж другий рік поспіль стала представниця Польщі - Вікторія Габор.

Відео виступу Софії Іванько на дитячому Євробаченні-2019.

Іванько виграла Нацвідбір, в якому брали участь 10 дітей, серед яких була і дочка друга президента України Євгена Кошового – Варвара. У минулому році Софія вже потрапляла у десятку фіналістів Нацвідбору, однак здобути довгоочікувану перемогу дівчинці вдалося тільки зараз.

Під час участі у вокальному талант-шоу "Голос.Діти-5", де Софія Іванько потрапила в команду Джамали, під час "вокальних боїв" вона програла саме Варі Кошовий, яка дійшла до фіналу проекту.

Фінал дитячого "Євробачення-2019" пройде під гаслом "Share the Joy" ("Поділися радістю"). Всього за перемогу змагатимуться 19 виконавців у віці від 9 до 14-ти років з 19-ти країн: крім України, це п'ять країн колишнього СРСР – Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан і Росія, балканські Албанія, Сербія, Північна Македонія, а також Великобританія (представлена Уельсом), Франція, Іспанія, Мальта, Ірландія, Голландія, Португалія, Італія, далека Австралія, і, власне, сама господиня події – Польща. В цьому році відмовилися брати участь в конкурсі Азербайджан і Ізраїль, але на дитяче "Євробачення" після 13-річної перерви повернулася Іспанія.

Відзначимо, що Польща отримала право проводити "Євробачення" після перемоги в 2018 році в Мінську польської співачки співачки Роксани Венгель.

Переможець дитячого "Євробачення-2019" буде визначений шляхом підсумовування балів, набраних конкурсантами в пропорції 50/50% в голосуванні членів національних журі (яке складається з музикантів і дітей), а також онлайн-голосуванні глядачів. Віддати свої голоси можуть бажаючі з усього світу, голосування проводиться в два етапи.

Під час першого (з 21:00 п'ятниці, 22 листопада, до до 17 годин 24 листопада) учасники онлайн-голосування можуть вибрати від трьох до п'яти композицій, які їм сподобаються найбільше. При цьому серед них може бути і представник своєї країни. Другий етап онлайн-голосування відбудеться відразу після фінального концерту в неділю і триватиме всього 15 хвилин. Після цього оголосять переможця конкурсу.

Розпочнеться конкурс о 17:00 за Києвом. Його транслюватимуть на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала розповіла про підлу атаці росЗМІ після "Євробачення". Журналісти не давали спокою її батькам після перемоги.

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