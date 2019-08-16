Фільм Зеленського "пограбував" бюджет України на мільйони гривень

Фільм "Я, Ти, Він, Вона" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно") у 2017 році отримав державну підтримку, однак за результатами прокату зміг повернути в бюджет суму на 4 млн гривень меншу від отриманої.

Як повідомляють "Українські новини", кінострічка брала участь в 10-му конкурсному відборі Держкіно, завдяки чому і була профінансована. Зазначається, що за підсумками конкурсу на виробництво фільму було фактично видано з бюджетних грошей 17,62 млн гривень.

Фільм "Я, Ти, Він, Вона" Фото: kolobok.ua

За словами видання, касові збори фільму склали 71,06 млн гривень, що, по суті, є прибутковим для його виробників. Однак цього не вистачило для компенсації отриманих з бюджету грошей у вигляді відсотка з касового збору. Державі повернули тільки 13,2 млн гривень.

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 1 липня, на українському телеканалі 1+1 стартував показ раніше забороненого в країні скандального серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно").

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