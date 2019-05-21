"Фільм для дорослих": Сєдокову розкритикували за вульгарний кадр

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова знову викликала хвилю критики на свою адресу через відвертий знімок.
Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в дуже пікантній позі біля басейну в купальнику.
"Рана – це місце, через яке в вас входить світло. Джалаледдін Румі", – підписала вона під знімком.
Анна Сєдокова біля басейну
Instagram @annasedokova
Пост Анни Сєдокової
скріншот
Однак глибока думка зовсім не в'язалася з контекстом фото, через що фоловери вже не в перший раз нагадали Сєдоковій, що вона виглядає вульгарною, а кадр нагадує останню сцену з фільму для дорослих.
"Ракурс, вибачте, з найвідоміших заборонених фільмів", "Фу, дивитись гидко", "На свинку схожа! Фото не вдалося", "Дивне фото", "Все імпланти", "Анна, ви звичайно вибачте, але ракурс і кадр вийшов, ніби з фільму для в дорослих, фінальна пряма абсолютно всіх фільмів ХХХ", – обурилися шанувальники.
реакція фоловерів
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Сєдокову звинуватили в непристойності
Седоковій нагадали про фільми для дорослих
Як повідомляв OBOZREVATEL, мати трьох дітей Сєдокова часто виявляється в центрі скандалів через відверті знімки. У квітні зірка відповіла хейтерам за нападки в мережі піснею "Яжемать або Мама продовжує денс", що підняло чергову хвилю обурення.
Анна Сєдокова
Instagram @annasedokova
Дражнити публіку артистка не перестала, і в травні нарвалася на критику через голе фото, під яким згадала дітей і секс. Пізніше вона показала голі сідниці біля басейну і знімок в спокусливій спідній білизні.
Крім відвертих фотосесій на сторінці співачки можна побачити і дуже відверті відео, на яких вона демонструє свої принади.
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