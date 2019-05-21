"Фільм для дорослих": Сєдокову розкритикували за вульгарний кадр

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова знову викликала хвилю критики на свою адресу через відвертий знімок.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в дуже пікантній позі біля басейну в купальнику.

"Рана – це місце, через яке в вас входить світло. Джалаледдін Румі", – підписала вона під знімком.

Анна Сєдокова біля басейну Instagram @annasedokova

Пост Анни Сєдокової скріншот

Однак глибока думка зовсім не в'язалася з контекстом фото, через що фоловери вже не в перший раз нагадали Сєдоковій, що вона виглядає вульгарною, а кадр нагадує останню сцену з фільму для дорослих.

"Ракурс, вибачте, з найвідоміших заборонених фільмів", "Фу, дивитись гидко", "На свинку схожа! Фото не вдалося", "Дивне фото", "Все імпланти", "Анна, ви звичайно вибачте, але ракурс і кадр вийшов, ніби з фільму для в дорослих, фінальна пряма абсолютно всіх фільмів ХХХ", – обурилися шанувальники.

реакція фоловерів

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Як повідомляв OBOZREVATEL, мати трьох дітей Сєдокова часто виявляється в центрі скандалів через відверті знімки. У квітні зірка відповіла хейтерам за нападки в мережі піснею "Яжемать або Мама продовжує денс", що підняло чергову хвилю обурення.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Дражнити публіку артистка не перестала, і в травні нарвалася на критику через голе фото, під яким згадала дітей і секс. Пізніше вона показала голі сідниці біля басейну і знімок в спокусливій спідній білизні.

Крім відвертих фотосесій на сторінці співачки можна побачити і дуже відверті відео, на яких вона демонструє свої принади.

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