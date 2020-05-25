Філліп Кіркоров попав на мільйони: що сталося

Таганський районний суд Москви зобов'язав стягнути з Філіпа Кіркорова 2,2 мільйона рублів заборгованості на користь будівельної фірми, що займалася ремонтом заміського будинку співака.

Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач". За словами інсайдерів, король естради три роки тому замовив шикарний ремонт котеджу і вибрав для цього компанію ІП Маринин. Будівельники свою справу зробили, але при розрахунку недорахувалися 7 мільйонів рублів. Кіркоров відмовився платити, заявивши, що ремонт виконаний неякісно.

Філіпа Кіркорова Фото: hellomagazine.com

В результаті суд задовольнив позов частково і постановив стягнути з Кіркорова 2,2 мільйона рублів і 19 тисяч рублів держмита.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіп Кіркоров зізнався, що за час карантину схуд на 30 кілограмів.