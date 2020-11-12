У реанімації помер 28-річний український співак і композитор

У Києві у віці 28 років у четвер, 12 листопада, помер український співак та композитор Філіп Левшин.

Серце чоловіка не витримало серію складних операцій, які йому проводили протягом останніх двох тижнів. Про це на сторінці у Facebook повідомив піар-фахівець Андрій Царенок.

Філіп Левшин Instagram-сторінка артиста

Як відомо, Левшин хворів на панкреатит (запалення підшлункової залози). Про свій діагноз він дізнався у 2016 році. Хворобу нібито вдалося перемогти, але через три роки вона повернулася.

"Він був талановитим автором, співаком, шоуменом, багато його хто знав за телевізійними проєктами", – написав знайомий артиста.

Скриншот

Помер Філіп Левшин Facebook / Андрій Царенок

На своїй сторінці в Instagram Левшин вказав, що є автором пісень таких російських виконавців, як Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, МакSим, Митя Фомін та інші.

Філіп Левшин брав участь у кастингові пісенного талант-шоу "Х-фактор" у 2011 році. Запам'ятався глядачам тим, що після відмови послав суддів і звукорежисера.

Також взяв участь у телешоу "Джентльменський набір" (аналог "Від пацанки до панянки"). Крім того, чоловік зняв кілька кліпів на свої пісні.

Instagram / Філіп Левшин

У квітні 2016-го Левшин опинився в реанімації з діагнозом "панкреонекроз підшлункової залози з відмовою життєво важливих органів". Тоді йому вдалося подолати захворювання, хоча він і переніс кілька операцій і втратив близько 20 кг.

Пропонуємо подивитися фото, які співак публікував в Instagram:

Instagram / Філіп Левшин

Instagram / Філіп Левшин

Instagram / Філіп Левшин

Instagram / Філіп Левшин

Instagram / Філіп Левшин

Instagram / Філіп Левшин

Instagram / Філіп Левшин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в віці 30 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням помер український режисер Діма Маніфест. На його смерть відреагувало багато українських артистів.