"Фігура — вогонь": Тодоренко вразила мережу оголеним фото

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко поділилася із шанувальниками пляжним фото.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику коралового кольору, який підкреслив її струнку фігуру.

"Ще раз повторюсь, як я люблю Грецію, острів Крит. З відпустки привезла не тільки радість, а й додаткові боки, які старанно від'їдала, поглинаючи все, що дають на фуршеті. За моїми сніданками в Instagram-сторіз, напевно, ви бачили, що зголодніти мені не давали", — написала Тодоренко.

Регіна Тодоренко Фото з Insragram

Регіна Тодоренко продемонструвала струнку фігуру Фото з Insragram

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Зазначимо, що шанувальників вразила фігура Тодоренко. Вони засипали її компліментами.

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Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру Фото з Insragram

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Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру Фото з Insragram

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику Фото з Insragram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.

3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваної урочистості.

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