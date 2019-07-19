Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Фігура — вогонь": Тодоренко вразила мережу оголеним фото

16.5т Читати матеріал російською

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко поділилася із шанувальниками пляжним фото.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику коралового кольору, який підкреслив її струнку фігуру.

"Ще раз повторюсь, як я люблю Грецію, острів Крит. З відпустки привезла не тільки радість, а й додаткові боки, які старанно від'їдала, поглинаючи все, що дають на фуршеті. За моїми сніданками в Instagram-сторіз, напевно, ви бачили, що зголодніти мені не давали", — написала Тодоренко.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото з Insragram

Регіна Тодоренко продемонструвала струнку фігуру

Регіна Тодоренко продемонструвала струнку фігуру

Фото з Insragram

Новини
Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Зазначимо, що шанувальників вразила фігура Тодоренко. Вони засипали її компліментами.

"Фігура — вогонь": Тодоренко вразила мережу оголеним фото
"Фігура — вогонь": Тодоренко вразила мережу оголеним фото
"Фігура — вогонь": Тодоренко вразила мережу оголеним фото
"Фігура — вогонь": Тодоренко вразила мережу оголеним фото
"Фігура — вогонь": Тодоренко вразила мережу оголеним фото
"Фігура — вогонь": Тодоренко вразила мережу оголеним фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона останнім часом тішила шанувальників у мережі.

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Регіна Тодоренко засвітила пишні груди

Фото з Insragram

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото з Insragram

Спокуслива Регіна Тодоренко

Спокуслива Регіна Тодоренко

Фото з Insragram

Регіна Тодоренко продемонструвала

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Insragram

Чарівна Регіна Тодоренко

Чарівна Регіна Тодоренко

Фото з Insragram

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото з Insragram

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику

Регіна Тодоренко у відвертому купальнику

Фото з Insragram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
7
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel