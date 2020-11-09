Фестиваль, де виступали Полякова та Кіркоров, потрапив у скандал: Лепс і Меладзе 'кинули' організаторів

Масштабний музичний фестиваль PaRUS, що завершився в Дубаї, ледь не опинився під загрозою зриву. В останній момент від участі в ньому відмовилися відразу три учасники – Григорій Лепс, Валерій Меладзе та Сосо Павліашвілі.

За словами генерального продюсера "Паруса" Євгенія Морозова, замішаний в цій історії Володимир Кисельов і його "Російська медіагрупа", яка давно "пресує" фестиваль, пише "Super".

Так, Морозов заявив, що артистів буквально ставили перед вибором – або їхати на фестиваль "Парус", або відмовитися від підтримки ресурсів РМГ, в яку входять "Русійське радіо" та "Золотий грамофон".

"До мене дійшли відомості, що існує якийсь лист, який надсилався медіахолдингом РМГ всім артистам про те, що вони не рекомендують їм працювати з моєю компанією, не рекомендують їм приїжджати на фестиваль PaRUS. Там якісь огульні та голослівні звинувачення мене в чомусь. Цей лист існує, це факт. Я його бачив в Інтернеті", – розповів продюсер.

Першим, хто "прогнувся" під "рекомендації" РМГ, за словами Морозова, виявився Григорій Лепс.

"Лепс, на моє превелике розчарування і жаль, не відповів на мої дзвінки протягом двох або трьох днів. Я дзвонив, бо хотів особисто дізнатися і почути його рішення. Інформація від його директора ("Ми не поїдемо в Дубаї") мене не влаштувала. Не стільки навіть як промоутера і організатора, скільки як людину. Тому що крім професійних відносин з артистами бувають і людські. Для мене було дивно, що артист не відповів на мій особистий дзвінок", – зазначив Євген.

Наступним, хто відмовився від участі в фестивалі, виявився Валерій Меладзе.

"З Меладзе вийшла наступна ситуація. Я, вже розуміючи, що Григорій Лепс не приїде, подзвонив директору Валерія Меладзе. Я запитав: "У вас повинні були бути гастролі в іншій країні, вони відбудуться?" Мені сказали, що не відбудуться. Тоді я сказав, що у нас зараз ось така форс-мажорна ситуація, мені потрібен артист. Я попередив, що напевно будуть якісь перешкоди і хтось буде намагатися вас відговорити, тому ви відразу скажіть, ви можете або не можете. Якщо не можете, ніяких проблем. Мене запевнили в тому, що все відбудеться. Ми відразу почали міняти афішу і надрукували фото Меладзе. Минуло кілька днів, і до мене знову дійшла інформація, що Валерій Меладзе не приїде. Я також намагався йому зателефонувати і теж, на жаль , не отримав відповіді", – підкреслив продюсер.

Схожа ситуація повторилася і з Сосо Павліашвілі. Морозов розповів, що під час проведення "Паруса" сам Володимир Кисельов з сім'єю відпочивав в тому ж самому готелі, де зупинилися гості фестивалю. Зрозуміло, сам "ворожий "Парус" Кисельов проігнорував. Продюсер пояснив, що причини позначених форс-мажорів на фестивалі криються в його давньому особистому конфлікті з РМГ Кисельова.

"Справа в тому, що "Парус" існує вже чотири роки і проводиться успішно. РМГ раніше брала участь у фестивалі "Парус". Але потім їх інтереси змінилися. Я абсолютно спокійно це сприйняв і почав рухатися в своєму напрямку. У мене інше бачення на програму і розвиток фестивалю. Напевно, це і стало основою для протиріч. На другий рік РМГ знову брала участь в одному з днів фестивалю. Багато з цих артистів були нам нецікаві, але ми свої домовленості виконали, вони виступили. Був великий, безглуздий концерт. Після цього ми прийняли рішення, що фестиваль буде проходити по-іншому. Напевно, це і не сподобалося РМГ, яка і намагається домінувати в Москві, в російському шоу-бізнесі. Цей тиск був дуже яскраво проявлений на фестивалі в минулому році", – повідомив продюсер "Паруса".

Морозов зізнався, що "підстава" від Лепса, Меладзе і Павліашвілі змусила його розчаруватися в артистах, з якими він довгий час співпрацював, і відмовитися від подальшої роботи з ними.

"Поки між нами не відбудеться якогось діалогу, якоїсь дружньої бесіди та обговорення того, що сталося, це виключено. По-перше, тому що ми не шукаємо артистів, які виступили б на фестивалі "Парус", ми обираємо з артистів тих, хто відповідає нашим творчим і програмним планам, плюс ті артисти, які реально незалежні ні від кого. Ні від інших організаторів, ні від медіагруп, лейблів і продюсерських центрів", – розповів він.

В результаті Лепса, Меладзе і Павліашвілі компенсували виступи Гарика Сукачова, Стаса Михайлова і "Хору Турецького", а найефективнішим стало ексклюзивне шоу Філіпа Кіркорова. Його Євген Морозов назвав справжнім другом, який не піддався на шантаж і прибув в Дубаї, як і обіцяв.

"Філіп вчинив по-пацанськи", – охарактеризував рішення Кіркорова продюсер.

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