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30 квітня • оновлено в 12:16
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Фестиваль Atlas Weekend 2020 скасували через коронавірус: що буде з квитками

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Топовий український фестиваль Atlas Weekend переноситься на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу в Facebook.

Atlas Weekend переноситься на 2021 рік

Atlas Weekend переноситься на 2021 рік

nachasi.com

"Через незалежні від нас обставини, Atlas Weekend відкладається до наступного року. У зв'язку з пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на небезпеку наших гостей, команду фестивалю та наших артистів, проводячи його цього літа", – йдеться в заяві.

Нові дати проведення Atlas Weekend: 6 – 11 липня 2021 року.

"Квитки, які було придбано на фестиваль цього року, дійсні на AW 2021. В даний час ми ведемо переговори з усіма артистами, щоб повністю зберегти вже оголошену лінію. Також плануємо анонси нових артистів, які приєднаються до фестивалю наступного року", – йдеться в повідомлення.

Також організатори зазначили, що ті, хто не зможе відвідати фестиваль у 2021 році, отримає можливість повернути гроші.

Atlas Weekend 2020 скасували

Atlas Weekend 2020 скасували

24tv.ua

Нагадаємо, що минулого року хедлайнер Atlas Weekend репер A$AP Rocky не зміг взяти участь у фестивалі в зв'язку з тим, що знаходився в шведській в'язниці. Тоді багато, хто збирався на Atlas Weekend 2019, здали свої квитки. Цього року в зв'язку з перенесенням фестивалю A$AP Rocky знову не вдасться виступити перед українськими фанатами.

A$AP Rocky

A$AP Rocky

BBC

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Каннський кінофестиваль, який повинен був відбутися в період з 12 по 23 травня на Лазурному березі Франції, скасували через коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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