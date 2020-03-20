Популярний російський репер Федір Інсаров, більш відомий як Feduk, переніс серйозну операцію через "дитячу болячку", яка раптово нагадала про себе.

Про це музикант розповів на своїй сторінці в Instagram. За словами хлопця, він насилу пересувається, але незабаром буде відновлюватися і далі працювати.

Feduk Фото: instagram / fedukone

"Ну що мені приховувати? Не мився тиждень, роблю лікувальну фізкультуру, планую запустити лінію піжам для лікарень. Мене прооперували тиждень тому. Думали – апендицит, а виявилася серйозна стара болячка з дитинства, яка не турбувала років 20. Але всяке буває, я живий і майже здоровий. Пересуваюся насилу, буду відновлюватися і працювати! Добре, що у мене вже давно було записано кілька м'ясних треків. Всіх обійняв і спасибі за підтримку ", – написав Feduk.

Також зазначимо, що репер намагається не нудьгувати в стінах приватної клініки, знімаючи для підписників кумедні відео зі своєю участю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак Влад Топалов налякав шанувальників новиною про те, що переніс дві операції.

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