Федосєєва-Шукшина потрапила в лікарню: з'явилися суперечливі дані

Російська і радянська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина знову потрапила в лікарню.

"Експрес-газета" повідомила, що у артистки відмовили ноги після романтичної поїздки з чоловіком Барі Алібасовим в Іспанію, де вона обіцяла набратися сил.

У ЗМІ не підкріпили відповідні дані будь-яким підтвердженням, лише уточнивши, що останнім часом її чоловік постійно з'являється один на публіці, як це сталося з похоронами співачки Юлії Началова.

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Однак пізніше в коментарі РІА "Новости" продюсер повідомив, що з Шукшиною не відбулося нічого критичного. За його словами, вона відчуває себе добре і проходить планове обстеження.

"Вона в лікарні на плановому обстеженні. Ліда проходить його чотири рази на рік в одній і тій же лікарні, всі ми вболіваємо після 60, але вона проходить обстеження", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2018 Лідія Федосєєва-Шукшина і продюсер Барі Алібасов таємно одружилися. Церемонія одруження пройшла в Кутузовському відділі РАГСу Москви. Відносини між артистами зав'язалися ще в 1995 році.

25 лютого 2019 року стало відомо, що актрису госпіталізували з інфарктом, однак чоловік спростовував чутки про погане самопочуття. Пізніше з'явилися дані, що вона перебувала у важкому стані.

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