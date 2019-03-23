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Федосєєва-Шукшина потрапила в лікарню: з'явилися суперечливі дані

1.5тЧитати матеріал російською

Російська і радянська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина знову потрапила в лікарню.

"Експрес-газета" повідомила, що у артистки відмовили ноги після романтичної поїздки з чоловіком Барі Алібасовим в Іспанію, де вона обіцяла набратися сил.

У ЗМІ не підкріпили відповідні дані будь-яким підтвердженням, лише уточнивши, що останнім часом її чоловік постійно з'являється один на публіці, як це сталося з похоронами співачки Юлії Началова.

Федосєєва-Шукшина потрапила в лікарню: з'явилися суперечливі дані

Teleprogramma.pro

Однак пізніше в коментарі РІА "Новости" продюсер повідомив, що з Шукшиною не відбулося нічого критичного. За його словами, вона відчуває себе добре і проходить планове обстеження.

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"Вона в лікарні на плановому обстеженні. Ліда проходить його чотири рази на рік в одній і тій же лікарні, всі ми вболіваємо після 60, але вона проходить обстеження", – пояснив він.

Лідія Миколаївна Федосєєва-Шукшина відчуває себе добре. Ніякого інфаркту, звичайна застуда. В кінці поточного тижня вилітаємо в Іспанію. . . # группанана # баріалібасов # яінана # воваполітов # славажеребкін # мішаігонін # ленясемідьянов # френдклубнана # соцмережі # москва #moscow # свято # сюрприз # друзі # музика # гумор # нанаюбілей # 2019год # алібасовшукшіна # танцуйпокамолодой

Допіс, Поширення Б.Алібасов + Нана (@alibasov_nana)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2018 Лідія Федосєєва-Шукшина і продюсер Барі Алібасов таємно одружилися. Церемонія одруження пройшла в Кутузовському відділі РАГСу Москви. Відносини між артистами зав'язалися ще в 1995 році.

25 лютого 2019 року стало відомо, що актрису госпіталізували з інфарктом, однак чоловік спростовував чутки про погане самопочуття. Пізніше з'явилися дані, що вона перебувала у важкому стані.

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