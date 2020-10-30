Фаворитка "Танців з зірками" Санта Дімопулос відверто розповіла про сина

Фаворитка "Танців з зірками" Санта Дімопулос вчора відсвяткувала день народження старшого сина Даніеля. Хлопчикові виповнилося 12 років. Його зіркова мама відверто поділилася розповіддю про те, яким зростає її первісток.

У подарунок від знаменитості Даніель отримав професійний лук для стрільби, а його батько, шоумен Андрій Джеджула подарував синові самокат. Про це OBOZREVATEL розповіла пресслужба 1+1.

Санта Дімопулос з сином. Пресслужба 1+1

Як зазначила Дімопулос, сім'я для неї – найголовніша цінність у житті. Навіть незважаючи на напружений графік тренувань і участь в проекті "Танці з зірками", Санта завжди знаходить час для дітей. Вона розповіла, яким бачить свого сина.

Син Дімопулос відсвяткував день народження. Пресслужба 1+1

"Дені дуже щирий, у нього дуже добре серце. Він відкритий і комунікабельний – серед друзів і однолітків завжди душа компанії. У нього дуже креативне мислення, Дені не боїться виходити за рамки логіки. Я впевнена, що саме такі люди здатні створювати щось нове в світі ", – каже Санта.

Син Санти Діпопулос Даніель. Пресслужба 1+1

Син Дімопулос і Джеджули Даніель. Пресслужба 1+1

А ще син зірки любить спорт – відвідує заняття з плавання, вивчає англійську мову і обожнює гуманітарні науки. Артистка розповіла, що в їхній родині є традиція – вона обожнює подорожувати з сином удвох і пізнавати нові місця: "Ми обожнюємо відпочивати удвох. Він поводиться як справжній джентльмен: дуже уважний до жінок, бачачи приклад того, як мій чоловік ставиться до мене".

День народження сина Санти Дімопулос. Пресслужба 1+1

Також Санта Дімопулос розповіла, що вважає особистий приклад найкращим методом виховання для своїх дітей і готова завжди вислухати і підтримати їх в будь-яких обставинах.

Андрій Джеджула з сином. Пресслужба 1+1

Нагадаємо, вже в неділю Санта Дімопулос продовжить боротьбу за перемогу в танцювальному шоу "Танці з зірками". Десятий прямий ефір проєкту буде присвячений Геловіну, а ще за правилами шоу – саме на цьому тижні пари обміняються партнерами. Стало відомо, що на паркет зірка вийде з партнером своєї головної конкурентки на проєкті Надії Мейхер – Кирилом Васюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шоу "Танці з зірками" колишні учасниці гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос виконали спільний танець, в кінці якого відверто поцілувалися в прямому ефірі.