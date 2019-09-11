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11 вересня • оновлено в 13:23
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Фаворитка Лукашенко: що відомо про модель-улюбленицю президента Білорусі

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Останнім часом поряд з президентом Білорусі Олександром Лукашенком постійно з'являється 22-річна модель Марія Василевич. Дівчина супроводжує главу держави на різних заходах, а також бажає стати депутатом.

OBOZREVATEL пропонує більш детально дізнатися про фаворитку Лукашенко.

Фаворитка Лукашенко: що відомо про модель-улюбленицю президента Білорусі
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Марія Василевич закінчила факультет економіки і менеджменту БДЕУ. З початку літа 2019 року Василевич працює співведучою програми "Добрай раніцы, Беларусь!".

У 2018 Василевич стала переможницею конкурсу "Міс Білорусь". У змаганні "Міс світу" вона отримала титул "Міс світу Європа" і увійшла в фінальну п'ятірку учасниць.

28 грудня минулого року президент Білорусі взяв участь в першому Республіканському новорічному балу для молоді, який пройшов у Палаці Незалежності в Мінську. Там він станцював з Василевич вальс.

Фаворитка Лукашенко: що відомо про модель-улюбленицю президента Білорусі

Лукашенко удостоїв дівчину премії "За духовне відродження" – за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність.

На "Слов'янському базарі у Вітебську" перша красуня Білорусі була присутня в президентській ложі, немов близька до сім'ї людина.

II Європейські Ігри завершилися 🔥 ⠀ І як же це було красиво, емоційно і душевно 🥰 ⠀ Лесик @ lesik_2019 🦊 змусив засумувати весь стадіон "Динамо" 😢 ⠀ Це було так зворушливо 🙈 Чи не випускала телефон з рук-так хотілося відобразити ці моменти, і заодно , як і обіцяла, показати вам функцію зйомки Dual на # huaweip30pro: одночасно на екрані і загальна картинка, і наближений варіант. Загалом, ідеально, коли хочеш розглянути деталі 😉 #huaweidualvideo #minsk # minsk2019 #europeangames # europeangames2019 # мінск2019 ⠀

Публікація від Maria Vasilevich (@by_vasilevich)

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому 30 серпня виповнилося 65 років, показав, як він розважається в оточенні дівчат.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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