Фаворитка Лукашенко: що відомо про модель-улюбленицю президента Білорусі

Останнім часом поряд з президентом Білорусі Олександром Лукашенком постійно з'являється 22-річна модель Марія Василевич. Дівчина супроводжує главу держави на різних заходах, а також бажає стати депутатом.

OBOZREVATEL пропонує більш детально дізнатися про фаворитку Лукашенко.

Марія Василевич закінчила факультет економіки і менеджменту БДЕУ. З початку літа 2019 року Василевич працює співведучою програми "Добрай раніцы, Беларусь!".

У 2018 Василевич стала переможницею конкурсу "Міс Білорусь". У змаганні "Міс світу" вона отримала титул "Міс світу Європа" і увійшла в фінальну п'ятірку учасниць.

28 грудня минулого року президент Білорусі взяв участь в першому Республіканському новорічному балу для молоді, який пройшов у Палаці Незалежності в Мінську. Там він станцював з Василевич вальс.

Лукашенко удостоїв дівчину премії "За духовне відродження" – за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність.

На "Слов'янському базарі у Вітебську" перша красуня Білорусі була присутня в президентській ложі, немов близька до сім'ї людина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому 30 серпня виповнилося 65 років, показав, як він розважається в оточенні дівчат.

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