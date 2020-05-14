Фаворитка "Холостяка" поділилася пікантним відео у ліжку

Фаворитка в шоу "Холостяк 10" Христина, яка покинула проєкт в десятому випуску, поділилася з шанувальниками пікантним відео.

Відповідний ролик дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в ліжку у відвертій білизні (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Фото: instagram/kris.chem

Зазначимо, що користувачі прийшли в захват від пікантного відео Христини. Вони засипали її компліментами.

"Красуня. Жіночна така", "Оу, сексі", "Лялечка", "Не розумію Холостяка. Як можна було відпустити таку, як ти?" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексучасниця шоу "Холостяк 10" Христина розповіла, як пережила розставання з Максом Михайлюком.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!