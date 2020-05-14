Фаворитка "Холостяка" поділилася пікантним відео у ліжку

Фаворитка в шоу "Холостяк 10" Христина, яка покинула проєкт в десятому випуску, поділилася з шанувальниками пікантним відео.
Відповідний ролик дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в ліжку у відвертій білизні (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Фото: instagram/kris.chem
Зазначимо, що користувачі прийшли в захват від пікантного відео Христини. Вони засипали її компліментами.
"Красуня. Жіночна така", "Оу, сексі", "Лялечка", "Не розумію Холостяка. Як можна було відпустити таку, як ти?" – написали люди.
🤫О НАШОМУ, Про ДЕВІЧЬЕМ🤫 ⠀ ⠀ Не думала, що в 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 буде стільки питань про те, який у мене секрет вічно гладкої шкіри 🙀На сьогоднішній день це питання актуальне для багатьох дівчат. ⠀ Мені б дуже хотілося, бути вам максимально корисною! Я рада і мені дуже приємно, що ви не соромитеся задавати такі питання, що ми МОЖЕМО обговорювати і піднімати різні теми для обсужденія❤️ ⠀⠀ ⠀⠀ Відразу кажу-я перепробувала многое😅 ⠀ І свій вибір зупинила на лазері. ⠀⠀ Необхідно 𝟴- 𝟭𝟬 процедур і далі підтримувати ефект раз на пів року / рік. ⠀⠀ Для мене це найзручніший спосіб 🥰Но хочу вас попередити, що лазер потрібно вибирати уважно, тому що від деяких немає толку🙈Ходішь-ходиш, а результату нет🤷♀️ ! ⠀ ⠀ ДЕ НАЙКРАЩЕ РОБИТИ? ⠀ Я знайшла в Києві крутий салон @ gg.room ❤️ (Дево ки, я вас обожнюю! 🥰) Власне, самий дійсний і ефективний лазер у них, перевірила на себе😅👌 ⠀ ⠀ Де там море? 😅К літа я вже готова! 🥰☀️⠀ ⠀⠀ # крістіідісюда # холостяк # холостяк10 # холостякстб #holostyak #holostyakstb
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексучасниця шоу "Холостяк 10" Христина розповіла, як пережила розставання з Максом Михайлюком.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!