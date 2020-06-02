Fashion-директор Vogue Ukraine потрапила в скандал із висловлюванням про Україну

Марія Дідик люди 17:09, 2.06.2020 Оновлено: 17:24, 2.06.2020

Fashion-директор українського Vogue Юлія Пеліпас заявила, що в Україні йде громадянська війна.

Такий вислів вона зробила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Юлія Пелипас
"Немає слів, щоб описати те, що відбувається в світі. Ми були свідками громадянської війни в моїй країні. І це були найболючіші події в нашому житті. Сьогодні я не впевнена, що вчинила правильно і дала життя двом людям в цьому світі, що зійшов з розуму. Миру, любові і терпіння всім", - написала Пеліпас.

Пізніше, вона опублікувала ще одне звернення, попросивши вибачення за свої слова, а також виправивши перший текст.

"Дорогі українці, я допустила помилку. Яку виправила. Це не моя громадянська позиція. Розумію, наскільки це жахлива помилка. Щиро прошу вибачення", - написала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, заступник головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила в грандіозний скандал через власний пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

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