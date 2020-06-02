Головна Новини
2 червня • оновлено в 17:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Fashion-директор Vogue Ukraine потрапила в скандал із висловлюванням про Україну

1.5т
Читати матеріал російською

Fashion-директор українського Vogue Юлія Пеліпас заявила, що в Україні йде громадянська війна.

Такий вислів вона зробила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Юлія Пелипас

Юлія Пелипас

"Немає слів, щоб описати те, що відбувається в світі. Ми були свідками громадянської війни в моїй країні. І це були найболючіші події в нашому житті. Сьогодні я не впевнена, що вчинила правильно і дала життя двом людям в цьому світі, що зійшов з розуму. Миру, любові і терпіння всім", - написала Пеліпас.
"Громадянська війна в моїй країні": Fashion-директор Vogue Ukraine потрапила в скандал із висловлюванням про Україну

Пізніше, вона опублікувала ще одне звернення, попросивши вибачення за свої слова, а також виправивши перший текст.

"Громадянська війна в моїй країні": Fashion-директор Vogue Ukraine потрапила в скандал із висловлюванням про Україну
"Дорогі українці, я допустила помилку. Яку виправила. Це не моя громадянська позиція. Розумію, наскільки це жахлива помилка. Щиро прошу вибачення", - написала вона.
"Громадянська війна в моїй країні": Fashion-директор Vogue Ukraine потрапила в скандал із висловлюванням про Україну

Як раніше писав OBOZREVATEL, заступник головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила в грандіозний скандал через власний пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 340.

    Вилікувалися: 10078. Померли: 727.

  • У світі захворіли понад 6,3 млн осіб, загинули – 377 тисяч.

  • В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19 – зафіксований мінімальний приріст хворих.

  • Вчені попередили про згубні наслідки COVID-19, які тривають все життя.

  • Біолог пояснив природу хвороби – коронавірус вже не такий шкідливий.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги