"Фантастичний хлопець!" Пригожин розговорився про дружбу із Цоєм

Одіозний російський продюсер Йосип Пригожин відверто розговорився

щодо дружби з легендарним музикантом Віктором Цоєм.

Відповідний коментар на знак пам'яті про артиста з нагоди річниці смерті чоловік співачки Валерії дав сайту "ПолітРоссія".

"Говорили ми з ним за два тижні до його поїздки, тому що у нього дуже багато було гастролей", – заявив він.

Йосип Пригожин instagram / prigozhin_iosif

Таким чином, Пригожин згадав останню розмову з Цоєм у 1990 році, після чого музикант поїхав до Латвії відпочивати і працювати над новим альбомом, де й загинув. За словами продюсера, з артистом його познайомив Юрій Айзеншпис, який на той момент був директором і продюсером гурту "Кіно".

"Він був фантастичним хлопцем. На відміну від сьогоднішніх музикантів у нього не було апломбу "обраного". Він ніколи не поводився відокремлено від музикантів різних жанрів. Він ніколи не хизувався і не говорив, що ми рокери або поп-музиканти або граємо джаз. він ніколи не ділив людей на категорії приналежності до тієї чи іншої культури або музики. Він поет, як Володимир Висоцький. Він співав те, що його хвилювало", – додав Пригожин.

Виктор Цой instagram / viktortsoiofficial

Продюсер також нагадав, що Цой був добродушною людиною, якій були чужди фальш і зіркова хвороба, чим зараз страждають представники шоубізу.

"Він був настільки приємним, без комплексів, без будь-якої зіркової хвороби, без всякого дешевого напилення, що сьогодні часто-густо, в тому числі в індустрії. Я не бачив, щоб у Цоя була охорона, при цьому він збирав 70-тисячний стадіон. У нього вірші приголомшливі, поезія красива. Суть і зміст зрозумілий в його піснях. І він був настільки оригінальним, несхожим ні на кого, його стиль, тембр приголомшливий. Він був обраним для людей, а не для себе", – додав він.

Виктор Цой instagram / viktortsoiofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня було 29 років з дня смерті Цоя. Ми вирішили з'ясувати, як зараз виглядає єдиний спадкоємець легенди – Олександр, якому 34 роки.

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