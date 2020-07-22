Фанату "Л/ДНР" Охлобистіну — 54: якими фразами про Україну оскандалився актор

Скандальний російський актор Іван Охлобистін 22 липня святкує день народження. Артистові виповнилося 54 роки.

Охлобистін – в минулому байкер і хуліган, зараз – багатодітний батько і переконаний консерватор. Має сан священика, є автором фантастичного роману і декількох книг на релігійну тематику. Артист також неодноразово заявляв про свою політичну позицію і виступав на підтримку анексії Криму Росією і агресії РФ на Донбасі. OBOZREVATEL зібрав скандальні висловлювання Охлобистіна проти України.

Що говорив Охлобистін про Україну РІА Новини

У серпні 2014-го року Іван Охлобистін потрапив в український "чорний список" через свою позицію щодо конфлікту на сході України і анексії Криму. На початку року він також відкрито підтримав спецпідрозділ "Беркут", бійці якого брали участь у розстрілах на Євромайдані.

Актор також неодноразово висловлював слова підтримки керівникам і жителям так званих "ЛНР" і "ДНР". Восени 2016 року він звернувся до "глави ДНР" Олександра Захарченка з проханням надати йому громадянство невизнаної республіки. Паспорт акторові вручили безпосередньо в Донецьку, після чого в Києві на нього було заведено кримінальну справу.

Крім України акторові заборонений в'їзд в Латвію та Естонію.

Іван Охлобистін святкує день народження 22 липня Russia.tv

Скандальні висловлювання Охлобистіна про Україну:

— Потрібна Україна в ЄС? Ні. Вона відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю своєї міфічної величі. Працьовиті, законослухняні німці, нині годують половину Європи, її тупо бояться і зневажають. Яким би синдромом провини німці не страждали, їх дідусі і бабусі пам'ятають, що таке українці. Їхні внучата відмінно знають скільки коштує українська дівчина на перехресті в передмісті. Німці не хочуть годувати ще й це непорозуміння. З них турків вистачить.

— Європа не хоче Україну. Хоч скачи, але не хоче. Це об'єктивно так. Європа сто разів про це сказала, але Україна до сих пір і не змогла почути. Європі українці потрібні в гомеопатичному мінімумі, з метою забезпечення медичної галузі здоровими органами для трансплантації та діточками для педофілічних насолод. Туалети в Європі поляки ремонтують, дороги – турки майструють, а Україна нічого не вміє робити. Тільки вимагати благ. Вимагати, як уже європейці зрозуміли – агресивно, безсоромно. Європейцям цього не треба. Так навіщо ллються ріки крові на Україні? Навіщо українці прикладають стільки зусиль для самознищення?

Охлобистін відзначає день народження Лабіринт

— Чому не допустити мирного вирішення ситуації на південному сході, не дати жити Донбасу своїм життям, яке він обрав для себе сам? Що там забула Україна, що отримала ці території, укупі з іншими областями, похмільною милістю російського алкоголіка Президента Єльцина? Адже істинно українські землі на карті з лупою не розгледиш. Як кіт наплакав.

— Росія любила Україну, пишалася Україною. Україна за це зненавиділа і зрадила Росію. Цілком по-українськи. І це теж об'єктивний факт, який потрібно визнати. А визнавши, можна і спробувати якось вирулити з цього глухого кута. Росія готова, в тисячний раз готова, собі в збиток, зробити Україну великою. Росія божевільна у своєму милосерді, чим, до речі, і непереможна.

— Єдине, що мені хотілося б особисто – так це замінити на прапорі України вилку на свиню. Занадто часто Україна її підкладала Росії.

— Я хочу, щоб у вас в Україні підірвали всі енергоблоки, щоб ви всі померли.

— Що за Україна, яка, де вона? Нещодавно стали мову придумувати, дикості якісь, над ними весь світ сміється. Нам незручно за ближніх своїх, які Чорне море, на їхню думку, викопали. Жителі півдня, що тут говорити.

Іван Охлобистін в серіалі "Інтерни" Експрес-Новини

Відзначимо, Охлобистін – затятий гомофоб. Він називав терпиме ставлення до гомосексуальності "блакитним фашизмом", а самих прихильників ЛГБТ – людьми, які страждають від "психічної аномалії", і закликав позбавляти їх виборчого права.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Охлобистін, який раніше був священиком, заступився за колегу по серіалу "Інтерни" Христину Асмус, яка знялася в порно-сцені у фільмі "Текст". Тривалий час Асмус піддається публічному цькуванню через участь у відвертому епізоді.