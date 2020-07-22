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Фанату "Л/ДНР" Охлобистіну — 54: якими фразами про Україну оскандалився актор

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Іван Охлобистін відзначає день народження

Іван Охлобистін відзначає день народження. "Перший канал"

Скандальний російський актор Іван Охлобистін 22 липня святкує день народження. Артистові виповнилося 54 роки.

Охлобистін – в минулому байкер і хуліган, зараз – багатодітний батько і переконаний консерватор. Має сан священика, є автором фантастичного роману і декількох книг на релігійну тематику. Артист також неодноразово заявляв про свою політичну позицію і виступав на підтримку анексії Криму Росією і агресії РФ на Донбасі. OBOZREVATEL зібрав скандальні висловлювання Охлобистіна проти України.

Що говорив Охлобистін про Україну

Що говорив Охлобистін про Україну РІА Новини

У серпні 2014-го року Іван Охлобистін потрапив в український "чорний список" через свою позицію щодо конфлікту на сході України і анексії Криму. На початку року він також відкрито підтримав спецпідрозділ "Беркут", бійці якого брали участь у розстрілах на Євромайдані.

Актор також неодноразово висловлював слова підтримки керівникам і жителям так званих "ЛНР" і "ДНР". Восени 2016 року він звернувся до "глави ДНР" Олександра Захарченка з проханням надати йому громадянство невизнаної республіки. Паспорт акторові вручили безпосередньо в Донецьку, після чого в Києві на нього було заведено кримінальну справу.

Крім України акторові заборонений в'їзд в Латвію та Естонію.

Іван Охлобистін святкує день народження 22 липня

Іван Охлобистін святкує день народження 22 липня Russia.tv

Скандальні висловлювання Охлобистіна про Україну:

— Потрібна Україна в ЄС? Ні. Вона відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю своєї міфічної величі. Працьовиті, законослухняні німці, нині годують половину Європи, її тупо бояться і зневажають. Яким би синдромом провини німці не страждали, їх дідусі і бабусі пам'ятають, що таке українці. Їхні внучата відмінно знають скільки коштує українська дівчина на перехресті в передмісті. Німці не хочуть годувати ще й це непорозуміння. З них турків вистачить.

Європа не хоче Україну. Хоч скачи, але не хоче. Це об'єктивно так. Європа сто разів про це сказала, але Україна до сих пір і не змогла почути. Європі українці потрібні в гомеопатичному мінімумі, з метою забезпечення медичної галузі здоровими органами для трансплантації та діточками для педофілічних насолод. Туалети в Європі поляки ремонтують, дороги турки майструють, а Україна нічого не вміє робити. Тільки вимагати благ. Вимагати, як уже європейці зрозуміли агресивно, безсоромно. Європейцям цього не треба. Так навіщо ллються ріки крові на Україні? Навіщо українці прикладають стільки зусиль для самознищення?

Охлобистін відзначає день народження

Охлобистін відзначає день народження Лабіринт

— Чому не допустити мирного вирішення ситуації на південному сході, не дати жити Донбасу своїм життям, яке він обрав для себе сам? Що там забула Україна, що отримала ці території, укупі з іншими областями, похмільною милістю російського алкоголіка Президента Єльцина? Адже істинно українські землі на карті з лупою не розгледиш. Як кіт наплакав.

Росія любила Україну, пишалася Україною. Україна за це зненавиділа і зрадила Росію. Цілком по-українськи. І це теж об'єктивний факт, який потрібно визнати. А визнавши, можна і спробувати якось вирулити з цього глухого кута. Росія готова, в тисячний раз готова, собі в збиток, зробити Україну великою. Росія божевільна у своєму милосерді, чим, до речі, і непереможна.

— Єдине, що мені хотілося б особисто – так це замінити на прапорі України вилку на свиню. Занадто часто Україна її підкладала Росії.

Я хочу, щоб у вас в Україні підірвали всі енергоблоки, щоб ви всі померли.

— Що за Україна, яка, де вона? Нещодавно стали мову придумувати, дикості якісь, над ними весь світ сміється. Нам незручно за ближніх своїх, які Чорне море, на їхню думку, викопали. Жителі півдня, що тут говорити.

Іван Охлобистін в серіалі "Інтерни"

Іван Охлобистін в серіалі "Інтерни" Експрес-Новини

Відзначимо, Охлобистін – затятий гомофоб. Він називав терпиме ставлення до гомосексуальності "блакитним фашизмом", а самих прихильників ЛГБТ – людьми, які страждають від "психічної аномалії", і закликав позбавляти їх виборчого права.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Охлобистін, який раніше був священиком, заступився за колегу по серіалу "Інтерни" Христину Асмус, яка знялася в порно-сцені у фільмі "Текст". Тривалий час Асмус піддається публічному цькуванню через участь у відвертому епізоді.

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