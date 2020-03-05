Фанатку "Л/ДНР" Чичеріну висміяли в мережі через безглузду заяву

Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка нещодавно поділилася фото з аеропорту "Бориспіль", осоромилася фото з "прадідом".

Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Юлія Чичеріна МК

"Співачка Чичеріна виклала на своїй сторінці фото з пам'ятником першому наркому закордонних справ СРСР Георгію Чичеріну і підписала – "з прадідом". Все б нічого, тільки Георгій Чичерін був геєм, і ні сім'ї, ні дітей у нього не було", – повідомив він.

"Вона на всіх фотках в одне і те саме вдягнена, мабуть зараз впало фінансування "русского міра", важкі часи", "Вона хвора на голову", "Співачка Чичеріна давно потребує психіатричної допомоги", "Так у неї прихід! Вона явно на чомусь важкому сидить", – пишуть у мережі.

Співачка Чичеріна виклала на своїй сторінці фото з пам'ятником першому наркому закордонних справ СРСР Георгію Чичеріна і підписала - "з прадідом".



Все б нічого, тільки Георгій Чичерін був геєм, і ні сім'ї, ні дітей у нього не було. pic.twitter.com/yp3LMYwnKF – Денис Казанський (@den_kazansky) March 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чичеріна відома своєю підтримкою бойовиків на Донбасі. Нещодавно вона отримала орден "за особливі заслуги у підвищенні міжнародного авторитету "Донецької Народної Республіки".

Також раніше Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

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