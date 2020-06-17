Фанатка ляльки Барбі схудла на 82 кілограми: фото до і після

35-річна австралійка Кайла Лаванде, яка проживає в Лас-Вегасі (США), схудла на 82 кіло, щоб бути схожою на ляльку Барбі.

У Кайли з дитинства були проблеми із зайвою вагою, і, щоб заохочувати дівчинку за скинуті кілограми, батьки дарували їй ляльку Барбі щоразу, коли її вага знижувалася, повідомляє видання 7 news.

Однак схуднути їй ніяк не вдавалося – вага скидалася і набиралася знову. Коли Кайла стала важити 154 кілограми, її комплекція завдавала їй як фізичного, так і морального дискомфорту. У кіно або у літаку, наприклад, їй було потрібно два сидячих місця замість одного.

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Щоб впоратися з проблемою австралійці довелося піти на кардинальні заходи: Лавенде зважилася на операцію з видалення 80 відсотків шлунка.

Після хірургічного втручання Кайла переглянула і свій спосіб життя. Зараз вона щодня відвідує спортзал і дотримується здорового харчування. Так, якщо раніше дівчина обходилася перекусами у вигляді солодкого і мучного замість повноцінного сніданку та обіду, а на вечерю їла пасту або їжу "на виніс", то зараз вона їсть невеликими порціями, а сніданок вранці став обов'язковим.

7news.com.au

Любов до ляльки Барбі, як і раніше, простежується у стилі Кайли – вона фарбується в блондинку і носить переважно рожевий одяг.

7news.com.au

Як писав OBOZREVATEL раніше, 28-річна жінка розповіла, як змогла схуднути на 60 кілограмів.