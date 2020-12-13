Фанати Павлика заговорили про вагітність його дружини

26-річну дружину українського співака Віктора Павліка концертного директора Катерину Репяхову фанати запідозрили у вагітності.

Приводом для таких міркувань став новий знімок Репяхової на сторінці в Instagram. Молода дружина Павлика опублікувала фото, на якому позує у вбранні оверсайз.

На знімку дівчина постала перед фанатами в довгій сукні вільного крою з яскравим принтом.

Катерина Репяхова. Instagram Катерини Репяховой

Користувачі мережі не залишили без уваги нове фото Репяхової і припустили, що вона вагітна. Крім того, фанати заявили, що концертний директор дуже змінилася.

"Мені взагалі здається, що Катя вагітна. Але, мабуть, я просто бачу майбутнє (іноді вгадую). Час покаже, але дай Бог"

"Ніжне фото. Щось змінилося, але не можу зрозуміти що"

Також шанувальники Репяхової помітили, що дівчина стала рідко викладати фото своєї фігури, хоча вона часто демонструвала свої форми в Instagram-stories. Зараз же дружина Павлика показує себе до грудей або у вільних вбраннях.

Варто зазначити, якщо ж Репяхова вагітна, це буде для неї перша дитина, а ось для Павлика четверта.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, Репяхова і Павлик нещодавно показали фото зі свого весілля. Пара обмінялася обітницями ще 29 травня 2020 року.