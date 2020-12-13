Фанати Павлика заговорили про вагітність його дружини

Obozrevatel Люди 12:09, 13.12.2020 Оновлено: 12:41, 13.12.2020

26-річну дружину українського співака Віктора Павліка концертного директора Катерину Репяхову фанати запідозрили у вагітності.

Приводом для таких міркувань став новий знімок Репяхової на сторінці в Instagram. Молода дружина Павлика опублікувала фото, на якому позує у вбранні оверсайз.

На знімку дівчина постала перед фанатами в довгій сукні вільного крою з яскравим принтом.

Катерина Репяхова.
Instagram Катерини Репяховой

Користувачі мережі не залишили без уваги нове фото Репяхової і припустили, що вона вагітна. Крім того, фанати заявили, що концертний директор дуже змінилася.

  • "Мені взагалі здається, що Катя вагітна. Але, мабуть, я просто бачу майбутнє (іноді вгадую). Час покаже, але дай Бог"

  • "Ніжне фото. Щось змінилося, але не можу зрозуміти що"

Також шанувальники Репяхової помітили, що дівчина стала рідко викладати фото своєї фігури, хоча вона часто демонструвала свої форми в Instagram-stories. Зараз же дружина Павлика показує себе до грудей або у вільних вбраннях.

Варто зазначити, якщо ж Репяхова вагітна, це буде для неї перша дитина, а ось для Павлика четверта.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, Репяхова і Павлик нещодавно показали фото зі свого весілля. Пара обмінялася обітницями ще 29 травня 2020 року.

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