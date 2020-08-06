Фанати Єфремова напали на журналістку в суді: подробиці скандалу
Фанати Михайла Єфремова напали на журналістку "Комсомольської правди" Олену Мартинову в будівлі Пресненського суду Москви, де проходить друге засідання у справі актора.
Про це повідомляє "КП". За словами інсайдерів, після того, як дівчина зробила зауваження прихильникам артиста, вони схопили її за руку і стали штовхати. В результаті учасники конфлікту впали на підлогу.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Згідно з цією частиною, Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.