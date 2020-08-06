Фанати Єфремова напали на журналістку в суді: подробиці скандалу

Юля Ухіна Люди 15:57, 6.08.2020 Оновлено: 16:22, 6.08.2020

Фанати Михайла Єфремова напали на журналістку "Комсомольської правди" Олену Мартинову в будівлі Пресненського суду Москви, де проходить друге засідання у справі актора.

Про це повідомляє "КП". За словами інсайдерів, після того, як дівчина зробила зауваження прихильникам артиста, вони схопили її за руку і стали штовхати. В результаті учасники конфлікту впали на підлогу.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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