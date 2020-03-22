Фанат Путіна Полунін показав новонародженого сина

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який підтримує Володимира Путіна, показав свого новонародженого сина.
Знімок з дитиною одіозний артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Сергій Полунін
instagram.com/poluninink
Фото танцюриста і його сина прикрасило обкладинку журналу The Sunday Times.
Mir had his first cover 🖤 @blackswanei is a proud mom🤗 #sundaytimes 📸 : @stephaniepistel
Матір'ю дитини є фігуристка Олена Ільїних.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Полунін спровокував скандал у мережі, вставши на захист Путіна.
Пізніше він похвалився татуюванням з президентом РФ, яке набив у себе на грудях.
У відповідь на численні висловлювання Паризька опера офіційно відкликала запрошення Полуніну.
Пізніше танцюрист і зовсім закликав усіх молитися за Путіна, на якого "виливають багато брехні диявольські організації".
Пізніше він назвав Путіна "лідером всієї планети", а потім і зовсім вибухнув погрозами через нього.
Пізніше він зізнався, що отримує задоволення від ненависті, яку до нього всі почали відчувати після скандальних заяв про Путіна і Росію.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!