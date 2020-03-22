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22 березня • оновлено в 13:08
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Фанат Путіна Полунін показав новонародженого сина

2.6т
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Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який підтримує Володимира Путіна, показав свого новонародженого сина.

Знімок з дитиною одіозний артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Сергій Полунін

Сергій Полунін

instagram.com/poluninink

Фото танцюриста і його сина прикрасило обкладинку журналу The Sunday Times.

Mir had his first cover 🖤 @blackswanei is a proud mom🤗 #sundaytimes 📸 : @stephaniepistel

Публікація від Sergei Polunin (@poluninink)

Матір'ю дитини є фігуристка Олена Ільїних.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
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