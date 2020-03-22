Фанат Путіна Полунін показав новонародженого сина

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який підтримує Володимира Путіна, показав свого новонародженого сина.

Знімок з дитиною одіозний артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Фото танцюриста і його сина прикрасило обкладинку журналу The Sunday Times.

Публікація від Sergei Polunin (@poluninink) 21 Мар 2020 на 7:26 PDT

Матір'ю дитини є фігуристка Олена Ільїних.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Полунін спровокував скандал у мережі, вставши на захист Путіна.

Пізніше він похвалився татуюванням з президентом РФ, яке набив у себе на грудях.

У відповідь на численні висловлювання Паризька опера офіційно відкликала запрошення Полуніну.

Пізніше танцюрист і зовсім закликав усіх молитися за Путіна, на якого "виливають багато брехні диявольські організації".

Пізніше він назвав Путіна "лідером всієї планети", а потім і зовсім вибухнув погрозами через нього.