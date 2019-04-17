Фанат "Л/ДНР" Панкратов-Чорний влаштував п'яний дебош у літаку: відео

У середу, 17 квітня, в Барнаулі зняли з рейсу російського актора Олександра Панкратова-Чорного через "неадекватну поведінку".

Відео події було опубліковано Telegram-каналом "На видео видно" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця). На кадрах актор розповідає, що поводився нормально і всього лише попросив випити спиртного

"Хлопчик — я не знаю, голубий він чи ні, — сказав мені, що я неадекватно себе поводжу, що я п'яниця і алкоголік. І просить затримати літак. Я прошу у вас пробачення. Він збирає підписи пасажирів, які підтвердять, що Панкратов-Чорний був у неадекватному стані. Я, вибачте, перед вами в адекватному стані. Лечу зі своєї батьківщини — з Алтаю в Москву. Потім — в Україну, в Донецьк. Вибачте мені, Христа ради, якщо я винен", — сказав Панкратов-Чорний.

Олександр Панкратов-Чорний Фото: iz.ru

Зазначимо, що дружина артиста Юлія Монахова заявила, що ніякого дебошу не було.

"Дебошу не було. Був конфлікт із бортпровідником. Абсолютно неправомірно його зняли з рейсу. Мабуть, людині потрібно було якось себе показати в інтернеті", — поділилася Монахова, повідомляє 360tv.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий радянський і російський актор Олександр Панкратов-Чорний був госпіталізований в одну з лікарень Москви. У нього діагностовано серйозне захворювання, яке може привести до втрати рухливості пальців руки.

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