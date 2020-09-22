Фагот з ТНМК: багато музикантів виживають і потребують допомоги на карантині

Український співак, лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта висловився про концертну діяльність під час пандемії коронавірусу.

Так, за словами артиста, багато музикантів зараз сидять без роботи та "потребують допомоги". Однак, як зазначив Михайлюта, влада ніяк не сприяє тому, щоб підтримати українських артистів. Про це лідер гурту ТНМК заявив в інтерв'ю виданню "Факти".

"Ми-то плануємо постійно свої концерти, але все або переноситься, або скасовується. Ось планували виступити на фестивалі "ЗахідФест", але в якийсь момент його теж скасували. Не принесли ми щастя людям, не отримали гонорар. Музиканти залишилися без грошей. Чому? Тому що влада так вирішила. Якийсь вибірковий геноцид... Особисто я знаю багатьох музикантів, які виживають від концерту до концерту. І допомога їм явно потрібно, якщо ситуація не зміниться. А ті, кому не потрібні компенсації, напевно, і так добре заробляють або мають досить заощаджень", – поділився Фагот.

Співак також зазначив, що знає випадки, де в інших країнах влада подбала про музикантів та виплатили їм фінансову допомогу.

"У мене товариш займається сучасною музикою в Барселоні (Іспанія). Там теж були скасовані всі заходи, музиканти залишилися без роботи. Але про них держава подбала: на рахунок прийшли 8 тисяч євро. Людина з голоду не помре точно, а коли все закінчиться, продовжить робити свою хорошу музику, виступати. А у нас поки що навпаки виходить. Я навіть не знаю, як це передбачено і хто кому буде компенсувати", – підсумував артист.

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