Російський репер Face заступився за сина п'ятого президента України Петра Порошенка Михайла, який під час концерту музиканта в Лондоні забрався на сцену.

Про це репер (справжнє ім'я Іван Дрьомін) розповів у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що витягнув глядача на сцену не через те, що він син колишнього глави держави (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Face розповів, як син Порошенка потрапив на сцену Колаж

"Вісім днів тому я виступав у Лондоні і мені сказали, що був міжнародний скандал із приводу того, що я когось собі на сцену витягнув. Мені абсолютно все одно, чий ти син, чия ти дочка. У гримерці до мене підійшли організатори і сказали, що тут син Порошенка. Я такий: "Гаразд, окей".

Потім я виходжу на сцену і починаю читати свій реп, і дивлюся, як у першому ряду чувак дуже жорстко місить, і в нього на голові якийсь хедбенд, на якому написано чи то Фейс, то чи Гоша Рубчинський. Чувак дуже жорстко роз***вався і дуже часто, коли я перебуваю на своїх концертах, я можу витягнути когось, якщо бачу, що чувак жорстко місить і дати мікрофон, щоб людина співала", – розповів Face.

Син Порошенка на концерті репера Фейса Скрін відео

Син Порошенка на концерті репера Фейса Скрін відео

Він зазначив, що не спілкувався з хлопцем після виступу і звернувся до ЗМІ із закликом не "труїти пацана".

"Я крикнув "Росіяни в Лондоні" – ця людина нічого не кричала, крім моєї пісні... Пацан красавчик, тому що слухає Фейса", – додав репер.

Обережно, нецензурна лексика!

Відео концерту:

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не засуджує свого молодшого сина, який піднявся на сцену до російського репера Face.

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