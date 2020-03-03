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4 березня • оновлено в 05:15
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Jerry Heil потрапила в скандал із Росією через Євробачення: українці розділилися

19.8т
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Українська співачка Яна Шамаєва, яка виступає під сценічним ім'ям Jerry Heil, заявила, що російський рейв-гурт Little Big може перемогти на Євробаченні-2020.

Відповідний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram 3 березня. "Мені здається, чи ми з вами вже знаємо переможця Євробачення?" – написала вона, супроводивши пост хештегом із назвою колективу.

Думка учасниці українського нацвідбору викликала бурхливе обговорення в мережі. Багато хто підтримав співачку, проте деякі користувачі висловили своє обурення – їм не сподобалося, що українка підтримала гурт з РФ.

Jerry Heil підтримала Little Big на Євробаченні

Jerry Heil підтримала Little Big на Євробаченні

instagram.com/thejerryheil

Зокрема, екскерівник відділення "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко опублікував у Facebook гнівний пост, розкритикувавши Jerry Heil.

"Мабуть, Яна не помічала, що вона досі живе в мирному тилу. Що в її будинок не прилітають снаряди. Що вона не ховає своїх друзів і родичів. І це завдяки українським захисникам. Які захищають і її від російських окупантів", – написав блогер.

Він також стверджує, що співачка нібито "не цінує власну країну і своїх співгромадян".

Стерненко додав, що один з учасників Little Big – Антон Ліссов – виступав в окупованому Севастополі.

"Джеррі Хейл Марувівна", "Логічний прогноз. Little Big дійсно видовищні та артистичні. Справа не в політичних переконаннях, а в оцінці талановитості всіх учасників", "При чому тут Росія, коли йдеться про мистецтво?" – пишуть фоловери під постом Jerry Heil в Instagram.

Через деякий час після публікації Яна Шамаєва опублікувала сторіз, у якій наголосила, що її пост не про підтримку конкретної країни.

Вона додала, що вболіває за українського представника – GO_A, – "тому що у них кльова музика".

Сторіз Jerry Heil в Instagram

Сторіз Jerry Heil в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Коментарі до посту в Instagram

Коментарі до посту в Instagram

Скріншот

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що лідер гурту Little Big Ілля Прусікін згадав, як одного разу його послав Володимир Зеленський.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Євробачення-2020
Особа
Сергій Стерненко
Місце
Україна
Теги
скандали Євробачення шоу-бизнес фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Приятно, что на Украине можно иметь только патриотическое мнение, не зря скакали! Стерненко - тот тип, который находясь "в мирном тылу", зарезал человека, а теперь его отмазывает патриотическая украинская полиция? Его мнение очень ценно...:)
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Cachko Elena
Cachko Elena
ну да победит бухло,наркота и чччлл-ены
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К. Алла
К. Алла
Так и представила картину, как Стерненко бросается грудью на защиту Яны от ЛитлБиг с пулеметами. Себя от влияния разума он давно и успешно защитил)
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